DEAŞ'ın kilit ismiydi: Sözde kadı İstanbul'da yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından iletilen bilgiler doğrultusunda DEAŞ içerisinde 2014-2018 yılları arasında Tel Abyad, Münbiç ve Rakka'da sözde kadılık görevi yürüttüğü belirlenen, örgütte üst düzey görevlerde bulunan "Abu Huzeyfe" kod adlı M.M.B’nin İstanbul’da olduğunu tespit etti.