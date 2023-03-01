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DEAŞ'ın kilit ismiydi: Sözde kadı İstanbul'da yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalanan, terör örgütü DEAŞ'ta üst düzey görevlerde bulunduğu tespit edilen şüpheli tutuklandı.

09:11 . 1/03/2023 Çarşamba
AA
DEAŞ'ın sözde kadısı yakalandı

DEAŞ'ın sözde kadısı yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından iletilen bilgiler doğrultusunda DEAŞ içerisinde 2014-2018 yılları arasında Tel Abyad, Münbiç ve Rakka'da sözde kadılık görevi yürüttüğü belirlenen, örgütte üst düzey görevlerde bulunan "Abu Huzeyfe" kod adlı M.M.B’nin İstanbul’da olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.M.B. tutuklandı.



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#tutuklandı
#terör operasyonu
#DEAŞ
24 dakika önce
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DEAŞ'ın kilit ismiydi: Sözde kadı İstanbul'da yakalandı
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