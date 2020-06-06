DEAŞ’ın sözde savaşçı olarak yetiştirdiği terörist tutuklandı Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda örgüt tarafından beyni yıkanan ve sözde cihat ilan edilen bölgelere savaşçı olarak gönderilmek istendiği iddia edilen bir kişi tutuklandı.

Haber Merkezi 06 Haziran 2020, 10:10 Son Güncelleme: 06 Haziran 2020, 10:12 İHA