DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi Al Sumaidai tutuklandı

Dünya

Suç şebekesi lideri Vardaryan'ın yaptırımlardan kaçmak için Rus vatandaşlığından çıkmasına tepki: Batı yaptırım listesine almalıdır

Kamuoyunda servetini yasa dışı silah, uyuşturucu ticareti yapmak ve kara para aklamaktan edindiği iddia edilen Ermeni asıllı Vardanyan, Batı yaptırımlarına karşı Rus vatandaşlığından çıkarak Karabağ'da Rus unsurların kontrolündeki bölgeye yerleşti. Vardanyan'ın Batının yaptırım listesinde olmaması tepkilere yol açtı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın isimlerden siyaset bilimi uzmanı Sergey Markov, Facebook hesabından Vardanyan'ı Rus vatandaşlığından çıktığı için eleştirdi ve onun bu adımı Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlardan kurtulmak için attığını yazdı.