Gündem DEAŞın sözde üst düzey yöneticisi Al Sumaidai tutuklandı
İSTANBUL

DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi Al Sumaidai tutuklandı

DEAŞ'ın en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai tutuklandı.

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Haber Merkezi AA
DEAŞın sözde üst düzey yöneticisi Al Sumaidai tutuklandı
"Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkanlar ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide, Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MİT İstanbul Bölge Başkanlığı’nın DEAŞ terör örgütüne yönelik önemli bir operasyona imza attığını ve terör örgütü DEAŞ’ın sözde en önemli üst düzey yöneticileri arasında yer alan ’Abu Zeyd/Üstad Zeyd’ kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai’nin Türkiye’de yakalandığını duyurmuştu.

Yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

  • Savcılıkta verdiği ifadenin ardından ’anayasayı ihlal’ suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe götürülen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak Marmara Cezaevine gönderildi.

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