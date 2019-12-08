Gündem Define avcılarının hedefi olan tarihi Güzelce Kemerine polisten devriye önlemi
İSTANBUL

Define avcılarının hedefi olan tarihi Güzelce Kemerine polisten devriye önlemi

Sultangazi'de Mimar Sinan'ın eserlerinden Tarihi Güzelce Kemeri define avcılarının hedefi olmuş ve 5 metre derinliğinde çukurlar açılmıştı. Kazma ve küreklerle çukurları kapatan polis ekipleri, kemerin çevresinde saat başı devriye atıyor.

Haber Merkezi DHA
Defineciler karşı polis saat başı devriye atıyor.
Defineciler karşı polis saat başı devriye atıyor.

Sultangazi'de Cebeci köyü sınırlarında bulunan Mimar Sinan'ın eserlerinden tarihi Güzelce Kemeri define avcılarının hedefi olmuş ve kemerin çevresinde derinliği 5 metreyi bulan çukurlar açılmıştı.

DHA
Güzelce Kemeri

İstanbul İl Emniyet Müdür'ü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, kazma ve küreklerle çukurları kapatırken, tarihi kemerin çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı.

DHA
Definecilere karşı devriye atan polisler.

Güzelce Kemerinin çevresinde saat başı devriye atan ekipler, define avcılarını yakalamak için çalışma başlattı.

Defineciler 2 bin 500 rakımdaki kaleyi bile kazdılar
OYNAT 01:18
Defineciler 2 bin 500 rakımdaki kaleyi bile kazdılar
Defineciler Erzurum'da ki tarihi yerleri kazmaya devam ediyor. 1790 yılından günümüze kadar ulaşan Surp Minas Kilisesi'nin duvarlarına kadar kazan defineciler tescillenmeyi bekleyen 3 bin yıllık 'Kartal Kalesi'ni ise 600 metre dik yamacı tırmanarak kazdılar.


Saat başı devriye

Saat başı devriye

Define avcılarına karşı polis harekete geçti.
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