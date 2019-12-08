Define avcılarının hedefi olan tarihi Güzelce Kemerine polisten devriye önlemi

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Türkiye'den Fransa'ya 'basın özgürlüğü ve orantısız güç' tepkisi

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin, NATO müttefiki Fransa'nın istikrar ve güvenliğinin, Avrupa'nın istikrar ve güvenliği bakımından arz ettiği önemi dikkate aldığı belirtildi. Açıklamada, "Türkiye, dün Fransa'da yapılan genel grev ve protesto gösterilerinde yaşanan olayları ve bilhassa güvenlik güçlerince orantısız güç kullanılmasını endişeyle karşılamaktadır" ifadesi kullanıldı.