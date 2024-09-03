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Değeri 150 milyon TL: İstanbul'da ele geçirildi emniyette sergilendi

İstanbul'da ilaç kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 150 milyon lira olan toplam 72 bin 761 kutu kaçak ilaç ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

14:26 - 3/09/2024 Salı
DHA
Kaçak ilaçlar emniyette sergilendi.
Kaçak ilaçlar emniyette sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ülkeye girişi ve satışı yasak olan ilaçların kaçak yollarla tedarik edilmesinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.


Bu kapsamda 27 Ağustos günü Fatih'te bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, adreste yapılan aramada kanser, şeker ve böbrek hastalıklarının tedavisinde kullanılan ve piyasa değeri yaklaşık 150 milyon lira olan 72 bin 761 kaçak ilaç ele geçirildi.

Ele geçirilen kaçak ilaçlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

Almanya, Çin ve Amerika'dan getirildi

Yapılan operasyona ilişkin bazı detaylar da ortaya çıktı. Polis ekipleri operasyon öncesinde yaklaşık 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip yaparak kaçakçılığı tespit etti. Ekipler ardından ise müşteri kılığına girerek ilaçlarla ilgili satış pazarlığı yaptı ve operasyonu gerçekleştirdi.


Ele geçirilen ilaçların Almanya, Çin ve Amerika'dan kaçak yöntemlerle ülkemize getirildiği tespit edildi. Bu ilaçlardan bazılarının kutu fiyatının ise 300 bin liraya kadar çıktığı öğrenildi.




#kaçakçılık operasyonu
#İstanbul
#sahte ilaç
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