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Değişim çağrıları karşılık bulmayan Ekrem İmamoğlu 'İktidar İçin Değişim' manifestosu yayımlandı

CHP'ye yönelik değişim çağrıları haftalardır karşılık bulmayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir internet sitesi kurarak 'İktidar İçin Değişim' manifestosu yayımlandı. Partisindeki değişime öncü olabileceğini belirterek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz kırpan İmamoğlu, manifestosunda "İhtiyaç ortadayken, hiçbir şey olmamış gibi davranmak, eski yanlışlarda ısrar etmek, yenilgiden acı çeken milyonlarca vatandaşın duygularını anlamamak demektir." ifadelerini kullandı.

17:04 . 4/07/2023 Salı
Yeni Şafak
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 'değişim' manifestosunun yayımlandığı internet sitesi yayına girdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 'değişim' manifestosunun yayımlandığı internet sitesi yayına girdi.

Seçim hezimeti sonrasında CHP'ye yönelik değişim çağrılarında bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu değişime öncülük yapabileceğini ve her türlü görevi almaktan çekinmeyeceğini sık sık ifade etti.

CHP'li pek çok isim de İmamoğlu'nun çağrısına destek verdi ve 12'nci seçim yenilgisini alan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini belirtti. Kılıçdaroğlu ise tüm bu çağrıları görmezden gelip görevini sürdüreceğini vurguladı.

İmamoğlu manifesto yayımladı

Değişim çağrıları haftalardır karşılık bulmayan İmamoğlu, bir internet sitesi kurarak
'İktidar İçin Değişim'
manifestosu yayımlandı.

CHP grup toplantısından kısa süre sonra yayına giren internet sitesinde İmamoğlu'nun adı geçmese de onun çağrılarına yer verildi.

'Yenilginin nedenleriyle yüzleşmeden gelecek için sağlıklı değerlendirmeler yapamayız'

Son seçimlerde Türkiye'nin değişim fırsatını kaçırdığının belirtildiği manifestoda,
"Muhalif seçmenin değişim talebi karşılanamadı. Rejimi değiştirecek güven ve umut tesis edilemedi. Ekonomik krizin yakıcı etkileri nedeniyle iktidarın en zayıf olduğu koşullarda hem parlamento hem de Cumhurbaşkanlığı seçimleri kaybedildi. Sonuçta değişim talep eden kesimlerde çok büyük bir hayal kırıklığı ve umutsuzluk ortaya çıktı. Bu büyük mağlubiyetin sorumluluğunu hiçbir biçimde seçmene yükleyemeyeceğimiz gibi, yarınları adına kaygı duyan her vatandaşın gördüğü bu yalın gerçeği kabul etmeden ve yenilginin nedenleriyle yüzleşmeden gelecek için sağlıklı değerlendirmeler yapamayız."
denildi.

'Eski yanlışlarda ısrar etmek, yenilgiden acı çeken milyonlarca vatandaşın duygularını anlamamak demektir'

Değişimin temelinin toplumsal talepler olduğunun ifade edildiği manifestoda şu sözlere yer verildi:


"Geldiğimiz noktada; Türkiye’nin geleceği için akılcı bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Değişimin temeli hiç kuşkusuz toplumsal taleptir. Sabırlı ve aklı öne koyan ama, bir o kadar da kararlı bir tutumla değişimin gerçekleşmesi pekala mümkündür. Bu ihtiyaç ortadayken, hiçbir şey olmamış gibi davranmak, eski yanlışlarda ısrar etmek, yenilgiden acı çeken milyonlarca vatandaşın duygularını anlamamak demektir.
Muhalefette değişimin anahtarı Cumhuriyet Halk Partisi’dir. CHP’de başlayacak kararlı bir değişim iradesi; politik tutumları sorgulamayı ve parti içi demokrasiyi kurumsallaştırmayı başardığı ölçüde muhalefetin genelinde bir yenilenme ve muhalefet evrenini büyütme iradesi ortaya çıkaracaktır.

Muhalefetteki değişim ve dönüşüm süreci, toplumun tüm kesimlerinin ortak geleceğine destek olacaktır. Bu mecra, “Nasıl bir Türkiye, nasıl bir CHP, nasıl bir siyaset, nasıl bir muhalefet?” sorularına yanıtlar aramak ve mümkün olan en yüksek sayıda vatandaşı değişim sürecine katılmaya davet etmek üzere tasarlanmıştır. Zira demokrasiyi geliştirmek, özgürlükleri korumak ve refahı artırmak sadece siyasi partilerin değil, aynı zamanda seçmenlerin de görevidir. Bu nedenle değişim sürecinde her coğrafya ve katmandan vatandaşımızın sesine kulak vermeyi, onların talep ve isteklerini siyasal zemine taşımayı olmadan olmaz bir görev kabul ediyoruz.


Değişerek iktidar olma, ülkemizi demokrasi ve uygarlık yolunda yukarıya taşıma hedefiyle çıktığımız bu yol, tüm vatandaşlarımızın katılımına açıktır. Bu topraklarda birlik ve beraberlik içinde kardeşçe yaşamak, özgür ve müreffeh bir toplum, adil bir paylaşım sistemi ve demokratik bir devlet isteyen her vatandaşımızı bizlerle iletişim kurmaya, aşağıdaki butonu tıklayarak ulaşılacak form üzerinden değişimle ilgili görüş ve önerilerini paylaşmaya davet ediyoruz."


#Ekrem İmamoğlu
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
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