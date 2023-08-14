Değişim çağrılarına kulak tıkayan Kılıçdaroğlu: Değişimin içinde yaşayanlar değişimi fark etmeyebilir

"Bu sonuçlar sizi tatmin etti mi diye soracak olursanız, elbette ki hayır. Ama her halükarda oyu düşen parti AK Parti, ama tartışılan parti CHP oldu. Bizim oyumuz yükseldi, ama buna rağmen beklediğimiz sonucu alamadık. Beklediğimiz sonucu alabilseydik tartışmalar farklı yöne evrilecekti."