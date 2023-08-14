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Değişim çağrılarına kulak tıkayan Kılıçdaroğlu: Değişimin içinde yaşayanlar değişimi fark etmeyebilir

Partisinden gelen 'değişim' çağrılarını görmezden gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Değişimin içinde yaşayanlar bazen değişimi fark etmeyebilirler" dedi. Seçimi kaybetmenin seçmende travma oluşturduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Bu travmanın 2024 yerel seçimlerinde sandığa yansımayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Seçimi kaybetmenin sorumlusunu 'medya ve aydınlar' olarak gören Kılıçdaroğlu, "Millet İttifakı’nın seçim süreçlerindeki kazanımlarını yeterince dile getirmediler" diye konuştu.

10:07 . 14/08/2023 Pazartesi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim yenilgisini medya ve Türk aydınlarına bağladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim yenilgisini medya ve Türk aydınlarına bağladı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde 12'nci yenilgisini alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere partililerin kendisine yaptığı 'değişim' çağrılarıyla ilgili konuştu.

Medya ve Türk aydınların Millet İttifakı’nın seçim süreçlerindeki kazanımlarını yeterince dile getirmediği görüşünde olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, CHP’deki değişim tartışmaları ile ilgili olarak da,
”Değişimin içinde yaşayanlar bazen değişimi fark etmeyebilirler”
yorumunda bulundu.

Kaybetmeyi başarı olarak görüyor


CHP Genel Merkezi’nde T24’ün sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, toplumun büyük bir bölümünü seçimi kazanacakları yönünde ikna etmelerini bir “başarı” olarak nitelendirirken, sonuçların beklenen yönde gelmemesinin muhalif seçmende
“derin bir travma yarattığını”
söyledi.

Bu travmanın 2024 yerel seçimlerinde sandığa yansımayacağını düşündüğünü ifade eden CHP Genel Başkanı, "Elbette hayal kırıklığı içinde veya beklentilerin gerçekleşmemesi nedeniyle bu tür söylemler oluyor. Yazılıyor, çiziliyor, sosyal medyada da söyleniyor. Ben sonuçta bu ülke insanının sağduyulu davranacağını düşünüyorum” dedi ve “Bizim kitabımızda umutsuzluğa yer yok” diye devam etti.

'Oyu düşen parti AK Parti, ama tartışılan parti CHP oldu'

Seçim sonuçlarının kendisini tatmin etmediğini söyleyen Kılıçdaroğlu,
"Bu sonuçlar sizi tatmin etti mi diye soracak olursanız, elbette ki hayır. Ama her halükarda oyu düşen parti AK Parti, ama tartışılan parti CHP oldu. Bizim oyumuz yükseldi, ama buna rağmen beklediğimiz sonucu alamadık. Beklediğimiz sonucu alabilseydik tartışmalar farklı yöne evrilecekti."
ifadelerini kullandı.

Özdağ'ın MİT Başkanlığı iddiasını yalanladı

Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerinden sonra Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın aralarında yapıldığını belirttiği protokol ile ilgili olarak da “Herhangi bir protokolde yer almayacak tek şey MİT Başkanlığıdır” dedi.




#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#Seçim
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