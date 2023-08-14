Değişim çağrılarına kulak tıkayan Kılıçdaroğlu: Değişimin içinde yaşayanlar değişimi fark etmeyebilir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim yenilgisini medya ve Türk aydınlarına bağladı.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde 12'nci yenilgisini alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere partililerin kendisine yaptığı 'değişim' çağrılarıyla ilgili konuştu.
Kaybetmeyi başarı olarak görüyor
Bu travmanın 2024 yerel seçimlerinde sandığa yansımayacağını düşündüğünü ifade eden CHP Genel Başkanı, "Elbette hayal kırıklığı içinde veya beklentilerin gerçekleşmemesi nedeniyle bu tür söylemler oluyor. Yazılıyor, çiziliyor, sosyal medyada da söyleniyor. Ben sonuçta bu ülke insanının sağduyulu davranacağını düşünüyorum” dedi ve “Bizim kitabımızda umutsuzluğa yer yok” diye devam etti.
'Oyu düşen parti AK Parti, ama tartışılan parti CHP oldu'
Özdağ'ın MİT Başkanlığı iddiasını yalanladı
Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerinden sonra Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın aralarında yapıldığını belirttiği protokol ile ilgili olarak da “Herhangi bir protokolde yer almayacak tek şey MİT Başkanlığıdır” dedi.