Değişim çağrısı yapan Bülent Tezcan ve Engin Altay dün gerçekleşen CHP Grup Toplantısı'na katılmadı

CHP'li Engin Altay ve Bülent Tezcan geçtiğimiz gün gerçekleşen CHP Grup Toplantısı'na katılmadı.
Ana muhalefet partisi CHP'de değişim tartışmaları devam ederken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün grup toplantısını gerçekleştirdi.
Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada kendisine yönelik yapılan 'istifa' çağrılarına yanıt vererek şunları söyledi:
Kılıçdaroğlu, 'Gitmeyeceğim' mesajı verirken toplantıda salonun bir kısmının boş kalması dikkat çekti.
Geçtiğimiz günlerde seçimden sonra hiçbir şey olmamış gibi davranılamayacağını ifade eden CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, toplantıya katılmadı.
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CHP'de 10 sene grup başkanvekilliği yapan İstanbul Milletvekili Engin Altay da grup toplantısına katılmadı.
Engin Altay: Çekilmeyi bilmek lazım
Seçim kaybedildiyse kenarda durmasını bilmek gerektiğini söyleyen Altay şu açıklamalarda bulunmuştu: