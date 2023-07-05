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Değişim çağrısı yapan Bülent Tezcan ve Engin Altay dün gerçekleşen CHP Grup Toplantısı'na katılmadı

Önceki gün partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik yapılan 'istifa' çağrılarına cevap vererek "Biz toplum olarak neyin değiştiğine değil neyin değişmediğine bakarsak hata yapmış oluruz." dedi. Kılıçdaroğlu, bir kez daha 'Gitmeyeceğim' mesajı verirken geçtiğimiz günlerde "Genel başkanla birlikte liderlik kadrosunun değişmesi lazım" diyen Bülent Tezcan ve "Çekilmeyi bilmek lazım" açıklamasında bulunan Engin Altay'ın toplantıya katılmaması dikkat çekti.

14:36 . 5/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
CHP'li Engin Altay ve Bülent Tezcan geçtiğimiz gün gerçekleşen CHP Grup Toplantısı'na katılmadı.

CHP'li Engin Altay ve Bülent Tezcan geçtiğimiz gün gerçekleşen CHP Grup Toplantısı'na katılmadı.

Ana muhalefet partisi CHP'de değişim tartışmaları devam ederken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün grup toplantısını gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada kendisine yönelik yapılan 'istifa' çağrılarına yanıt vererek şunları söyledi:

"Bizler 25 milyon gibi birçok ülkenin toplam nüfusuna sahip insanla birlikte çıkarsız ve sadece hakkın yanında olmak için koalisyon kurduysak, büyük değişimi zaten başlattık demektir. Ama biz toplum olarak neyin değiştiğine değil neyin değişmediğine bakarsak hata yapmış oluruz."

Kılıçdaroğlu, 'Gitmeyeceğim' mesajı verirken toplantıda salonun bir kısmının boş kalması dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde seçimden sonra hiçbir şey olmamış gibi davranılamayacağını ifade eden CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, toplantıya katılmadı.

Bülent Tezcan: Genel başkanla birlikte liderlik kadrosunun değişmesi lazım

Tezcan, yaptığı açıklamada
"Bir kere değişim öncelikle genel başkanla olmalı. Genel başkanla birlikte liderlik kadrosunun değişmesi lazım. Ben de dahil”
ifadelerini kullanmıştı.

CHP'de 10 sene grup başkanvekilliği yapan İstanbul Milletvekili Engin Altay da grup toplantısına katılmadı.

Engin Altay: Çekilmeyi bilmek lazım

Seçim kaybedildiyse kenarda durmasını bilmek gerektiğini söyleyen Altay şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Genel başkanın yanında söyledim. 'Çekilmeyi bilmek lazım'ı kendisine de söyledim. Kendisi için 'Sen çekil' diye söylemedim ama 'Ben 10 yıl yaptım. Çekilmeyi bilmek lazım' dedim. Ayrıca meclis grubunda da söyledim"


#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Bülent Tezcan
#Engin Altay
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