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Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden Bülent Tezcan da 'değişim' dedi: Önce genel başkan değişmeli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden olan ve uzun yıllar A takımında görev alan CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan da 'değişim' dedi. Seçimden sonra hiçbir şey olmamış gibi davranılamayacağını ifade eden Tezcan, "Bir kere değişim öncelikle genel başkanla olmalı. Genel başkanla birlikte liderlik kadrosunun değişmesi lazım. Ben de dahil” ifadelerini kullandı.

11:26 . 27/06/2023 Salı
Yeni Şafak
CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan da 'değişim' diyerek Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açtı.

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan da 'değişim' diyerek Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açtı.

Seçim hezimeti sonrasında CHP'de başlayan 'değişim' hareketine Gneel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim daha dahil oldu.


Kıçdaroğlu’nun 2010'da genel başkan seçilmesi sonrası onun en yakın kurmayları arasında olan ve son MYK'da yer alamayan Aydın Milletvekili Bülent Tezcan,
"Bir kere önce şunu kabul edeceğiz. Bu seçimi kaybettik. Kaybettikten sonra da hiçbir şey olmamış gibi, her şey normalmiş gibi devam etmek mümkün değil. Yani başımızı kuma gömüp yürüyemeyiz."
dedi.

'Değişim liderlik değişimiyle başlar'


BBC Türkçe'ye konuşan Tezcan,
"Değişim önce liderlik değişimiyle başlar. Çünkü büyük değişimler liderlik değişimiyle başlamıştır. Aslında 2010 yılında övdüğüm o önemli dönüşüm, liderlik değişimiyle başladı."
ifadelerini kullandı.

'Ben dahil liderlik kadrosunun değişmesi lazım'

Heyecan olmadan dönüşüm olmayacağını belirten Tezcan,
"Hele de böyle büyük bir travmanın yaşandığı yerde, 13 yıl genel başkanlık yaptıktan sonra, bir kere değişim öncelikle genel başkanla olmalı. Genel başkanla birlikte liderlik kadrosunun değişmesi lazım. Ben de dahil."
diye konuştu.



Ekrem İmamoğlu CHP'nin ağır toplarını arkasına alıp Kılıçdaroğlu'na ayar verdi: Ben yılmam yıldırırım artık mutlak değişim zamanı
Ekrem İmamoğlu CHP'nin ağır toplarını arkasına alıp Kılıçdaroğlu'na ayar verdi: Ben yılmam yıldırırım artık mutlak değişim zamanı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile koltuk kavgasına girişen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisinin reklamını yapmak maksadıyla İstanbul'da bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe kendisi gibi 'CHP'de değişim olmalı' diyen Özgür Özel ve Murat Karayalçın gibi partinin önde gelen isimlerini de davet eden İmamoğlu, "Siyaset neden bizde profesyonel meslek gibi, sizce neden oturan kalkmıyor koltuktan?" sorusuna alkışlar eşliğinde yanıt verdi. Açıkça Kılıçdaroğlu'na gönderme yapan ve toplumda karşılığının kalmadığını vurgulayan İBB Başkanı, "Ben yılmam, genellikle yıldırırım. Yaşananlar canımızı sıkıyorsa artık bunun sona erme vakti gelmiştir diye düşünüyorum. Mutlaka değişim zamanı" ifadelerini kullandı.




#Bülent Tezcan
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
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