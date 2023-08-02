İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanları Hikmet Çetin ve Altan Öymen ile eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın’la Beylikdüzü’nde bir araya geldi. Önceki gün bir restoranda gerçekleşen görüşmeye Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çakır da katıldı. Görüşmede CHP’de son dönemde yaşanan değişim tartışmaları da gündeme geldi. Bu çerçevede Karayalçın, Çetin ve Öymen, İmamoğlu’na CHP’de yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini aktardı. Görüşlerini dile getirerek, istişarelerde bulundu.





PARTİDE HÜKÜMLERİ KALMADI

İmamoğlu’nun Hikmet Çetin, Altan Öymen ve Murat Karayalçın’la Beylikdüzü’nde buluşması, CHP içinde de yankılandı. Kulislerde, görüşme için “partinin büyükleri olmalarına karşın sembolik önemleri dışında pek fazla etkilerinin kalmadığı” yönünde yorumlar yapıldı. Kılıçdaroğlu’nun düzenlediği pek çok etkinlikte boy gösteren Öymen, Çetin ve Karayalçın’ın seçimler öncesinde Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi için Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile sonuçsuz bir görüşme yaptığı iddia edilmişti. Kaynaklar, “Üçünün de parti içerisindeki gücü çok eskilerde kaldı. İmamoğlu, olası 3 dönem kuralı sonrasında çizik yiyecek vekillerden sonra şimdi de eski genel başkanlardan medet umuyor” değerlendirmesinde bulundu.





YAPISAL REFORM ÖNERİSİ

Toplantıya katılan Karayalçın, görüşmeye ilişkin Yeni Şafak’a konuştu. Karayalçın, yemekte CHP’deki durum dahil güncel meseleleri konuştuklarını ifade etti. “Yerel seçimleri de konuştuk” diyen Karayalçın, görüşmede İmamoğlu’nun 10 Ağustos’taki CHP PM’sine kadar yayınlaması beklenen değişim manifestosunun gündeme gelmediğini söyledi. Karayalçın, görüşmede kendi fikirlerini de İmamoğlu, Öymen ve Çetin’e aktardığını vurgulayarak, “Yapısal reform önerimi bir kez de bu yemekte dile getirdim” dedi. Öte yandan İmamoğlu’na yakınlığı ile tanınan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da 6 Temmuz Perşembe gecesi Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın’la İstanbul Şişli’de bir araya gelmişti.



