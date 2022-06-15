Değişmeyen senaryo: Yunanistan onlarca göçmeni yine itti Türkiye yine kurtardı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında bir can salında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
- Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 28 yabancı uyrukluyu bota alarak karaya çıkardı.
Ayrıca, Bodrum açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine görevlendirilen TCSG-901 Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareket halindeki lastik bot durdurularak 17 düzensiz göçmen yakalandı.
- Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.