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Gündem Değnekçi terörü hız kesmiyor, mahalleli isyanda İSPARKın mesaisi bitiyor onlarınki başlıyor
İSTANBUL

Değnekçi terörü hız kesmiyor, mahalleli isyanda: İSPARK'ın mesaisi bitiyor onlarınki başlıyor

İstanbul Taksim’de sürücüleri canından bezdiren değnekçilerden mahalleli de şikayetçi. Semti gasp eden bu şehir eşkıyalarına bir dur denilmesi gerektiğini söyleyen Beyoğlu'ndaki Gümüşsuyu Mahallesi Muhtarı Çağatay Hayta, "İSPARK'ın mesaisi bitince değnekçilerin mesaisi başlıyor. Bu soruna karşı kalıcı çözüm bulunması lazım" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Taksim'de değnekçiler, sürücülerden park ücreti adı altında zorla para alıyor.
Taksim'de değnekçiler, sürücülerden park ücreti adı altında zorla para alıyor.

İstanbul Taksim’de geçtiğimiz günlerde bir vatandaşın kendisinden park ücreti isteyen değnekçi tarafından bıçaklanmasının ardından emniyet güçleri operasyon başlatmıştı. "Korsan otoparkçılık, değnekçilik" yaptıkları belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda yedi kişi gözaltına alınmıştı. Yaşananlardan sadece sürücüler değil, mahalleli de şikayetçi...

"Kalıcı çözüme ulaşması lazım"

Beyoğlu'ndaki Gümüşsuyu Mahallesi Muhtarı Çağatay Hayta, Taksim'deki değnekçilerin vatandaşlardan yasal olmayan yollarla park parası almasına ilişkin konuştu. Bu durumdan oldukça rahatsız olduğunu belirten Hayta "Emniyete defalarca bu durumu bildirdik tabi onlar da elinden geleni yapıyorlar ama değnekçiler tekrar geri geliyor. Kalıcı bir çözüme ulaşması lazım bunun" dedi.

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  • Hayta, Gümüşsuyu Caddesi'ndeki park alanlarının İSPARK'a ait olduğunu belirterek "İSPARK'ın mesaisi bittikten sonra söz konusu arkadaşlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar çalışmaya devam ediyorlar. Burası canlı bir yer, Taksim'in göz bebeği, insanlar bu durumdan gerçekten çok rahatsız" ifadelerini kullandı.

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"Vatandaşlar mağdur oluyor"

Defalarca bu konuda vatandaşlardan kendisine şikayet geldiğini ifade eden Hayta, "Ben zaten şikayet üzerinde bildirimde bulunuyorum. Emniyet elinden geleni yapıyor ama değnekçiler tekrar geri geliyor. İnsanlar da mağdur" şeklinde konuştu.

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İnsanlar korkudan para veriyor

Hayta, "Vatandaşlardan ne kadar para istediklerine dair bir bilgim yok ama İSPARK ücretinden daha fazla olduğunu düşünüyorum. İşin içine biraz da zor girince insanlar tedirgin oluyor ve bu paraları ödemek zorunda kalıyorlar. Onlar için kötü bir durum" dedi.


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Aracı koruyan olmaz diye tehdit ediyorlar

Hayta, bir seferinde de kendisinin değnekçiyle karşılaştığında görevini söylediğini ve değnekçinin kendisine cevap vermeyerek uzaklaştığını dile getirdi. Hayta sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Vatandaşlar cevap verdiğinde tehdide kadar gidiyor olay. Hatta arabanızı tehdit ediyor, 'Biz olmazsak bu arabayı koruyan kollayan olmaz' diye. Benim dönemimde 10'dan fazla şikayet geldi iki yıl içinde. Emniyetin ve gerekli kurumların bu olayı çözmesi gerektiğini düşünüyorum."

Taksim değnekçilerin işgali altında
OYNAT 00:59
Taksim değnekçilerin işgali altında
Taksim'de geçtiğimiz günlerde bir vatandaşın park ücreti nedeniyle değnekçi tarafından bıçaklanması olayının yaşanmasına rağmen değnekçilerin işgali devam ediyor. Belediyeye ait yol üstü parkları mesken edinen değnekçiler araçlarını park eden vatandaşlardan ücret alırken görüntülendi.


  • Gümüşsuyu Caddesi'ne park eden Damla Çalış ise, "Ben değnekçilere güvenmediğim için arabamı daha güvenli yerlere park etmek istiyorum. Konsolosluğa geldim ama park yeri bulamadım ve değnekçiler de bu soruna çözüm değil. Ben genelde her yere arabayla gitmeye çalışıyorum koronavirüs dönemi yüzünden. Park konusunda da kendimi İstanbul'da güvende hissetmiyorum" dedi.

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