‘Değnekçilere’ operasyon

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İSPARK’ın yol kenarlarındaki otoparklarında mesai saatinin ardından İSPARK görevlilerinin yerine geçerek vatandaşlardan haksız yere otopark ücreti isteyen kişiler tespit edildi.
25 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Bakırköy, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Fatih ve Kadıköy başta olmak üzere 39 ilçede gerçekleştirilen denetimlerde, 152’si İSPARK’a ait 313 noktada “değnekçilik” yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine polis ekiplerince şüpheli kişilere yönelik akşam saatlerinde düzenlenen operasyonda, 25 kişi gözaltına alındı.