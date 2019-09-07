Gündem Değnekçilere operasyon
İSTANBUL

‘Değnekçilere’ operasyon

İstanbul polisi son günlerde ortaya çıkan ve vatandaşlardan haksız yere otopark ücreti talep eden “değnekçi” diye tabir edilen korsan otoparkçılara kent genelinde operasyon düzenledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gözaltına alınan kişilere, Karayolları Kanunu ve Kabahatler Kanunu’na muhalefetten cezai işlem yapıldı.
Gözaltına alınan kişilere, Karayolları Kanunu ve Kabahatler Kanunu’na muhalefetten cezai işlem yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İSPARK’ın yol kenarlarındaki otoparklarında mesai saatinin ardından İSPARK görevlilerinin yerine geçerek vatandaşlardan haksız yere otopark ücreti isteyen kişiler tespit edildi.

25 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bakırköy, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Fatih ve Kadıköy başta olmak üzere 39 ilçede gerçekleştirilen denetimlerde, 152’si İSPARK’a ait 313 noktada “değnekçilik” yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine polis ekiplerince şüpheli kişilere yönelik akşam saatlerinde düzenlenen operasyonda, 25 kişi gözaltına alındı.

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