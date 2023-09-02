Dehşete düşüren olay: Ambulansta kalp masajı yapılan yaralıyı vurdular

Olay, merkez Doğukent Mahallesi Onbaşı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya döndü. Silahların peş peşe ateşlendiği kavgada 3 kişi mermilerin hedefi oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çatışmanın arasında kalan ve 1 kişinin öldüğünü belirleyen sağlık ekipleri, yerdeki diğer yaralıyı alarak ambulansa koydu. Yaralıya kalp masajı yapılmaya başlandığı sırada gözü dönmüş saldırganlardan biri, ambulansın içerisindeki yaralıya sağlık görevlilerinin gözü önünde ateş etti.