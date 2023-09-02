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Dehşete düşüren olay: Ambulansta kalp masajı yapılan yaralıyı vurdular

Elazığ’da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Gözü dönmüş saldırganlar ambulans içerisinde kalp masajı yapılan yaralıyı, sağlık görevlisinin gözü önünde tekrar vurarak öldürdü.

12:05 . 2/09/2023 Cumartesi
IHA
Elazığ’da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi öldü.

Elazığ’da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi öldü.

Olay, merkez Doğukent Mahallesi Onbaşı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya döndü. Silahların peş peşe ateşlendiği kavgada 3 kişi mermilerin hedefi oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çatışmanın arasında kalan ve 1 kişinin öldüğünü belirleyen sağlık ekipleri, yerdeki diğer yaralıyı alarak ambulansa koydu. Yaralıya kalp masajı yapılmaya başlandığı sırada gözü dönmüş saldırganlardan biri, ambulansın içerisindeki yaralıya sağlık görevlilerinin gözü önünde ateş etti.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Şahıs ambulans içerisinde hayatını kaybetti. Diğer bir yaralı ise ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Toplamda 2 kişinin öldüğü ve 1 kişini kişinin yaralandığı olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden kişilerin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.


#Elazığ
#Doğukent
#Fethi Sekin Şehir Hastanesi
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