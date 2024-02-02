DEM Demirtaş'ı aday göstermeye hazırlanıyor

Yerel seçimler için CHP ile pazarlıklara devam eden DEM Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için Başak Demirtaş’ı aday göstermeye hazırlanıyor. İzmir için Tunç Soyer’in aday gösterilmesini isteyen DEM Parti’nin bu taleplerinin karşılık görmemesi nedeniyle İBB için ibrenin gittikçe Demirtaş’a döndüğü öğrenildi. Parti içi kaynaklar, bugün yapılacak Parti Meclisi toplantısının ardından Demirtaş’ın adaylığı kararının kesinleşeceğini belirtiyor. Yarın ise bu kararın DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında üst yönetim kararına dönüşeceği ifade ediliyor. DEM Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ise daha evvel İBB için düşündüğü eski Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş’ı aday göstereceğine kesin gözüyle bakılıyor.

TABAN KORKUSU

DEM Parti kulislerinde cezaevindeki eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın adaylığına kesin gözüyle bakıldığı konuşuluyor. Kaynaklar, DEM Parti'nin il ve ilçe yönetimlerinin, 'tabanda yaşanan erimeden' kaygılı olduğunu belirtti. Bu erimenin sürmesi halinde ise bir sonraki genel seçimde alınacak oy oranının kimseyi mutlu etmeyeceğini bildiren kaynaklar, seçmeni konsolide etmek için mutlaka İstanbul'da aday çıkarılmasının gerektiğini söyledi.

Esenyurt'tan sonra Adalar

CHP ve DEM Parti arasındaki İstanbul pazarlığında, iki ilçe belediye başkan adaylığının da masaya yatırıldığı iddia edildi. TBMM kulislerinde dolaşan bir iddiaya göre, CHP, DEM Parti'ye Adalar ve Esenyurt belediye başkan adaylıklarını önerdi. DEM Parti yetkilileri ile CHP yöneticileri İstanbul'da bir görüşme yaptığı öğrenildi. CHP'liler, DEM'li muhataplarına İBB Meclisi'nde güçlü temsil talebi ile gitti. Ancak bu talep karşısında, DEM Partililerin, CHP'lilere 'İBB Başkanlığı'nı size sadece belediye meclisinde daha fazla temsil karşılığında bırakamayız' dediği iddia edildi.







