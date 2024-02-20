CHP'nin İstanbul'un Esenyurt ve Güngören ilçelerindeki 31 Mart yerel seçimleri için açıkladığı belediye başkan adayları değişti. Esenyurt'ta Ahmet Özer, Güngören'de Yüksel Yalçın aday gösterildi. Partiden yapılan açıklamada Gökmen ve Akkoçlar'ın sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildiği ifade edildi. Geçtiğimiz günlerde CHP, Esenyurt ilçesinde Ali Gökmen’i aday olarak açıklamış ancak DEM Parti ile süren görüşmeler kapsamında “kent uzlaşısı” sağlanarak, burada da değişikliğe gidilmesi kararı alınmıştı. Öte yandan terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'nin CHP'den Esenyurt'u istediği iddiaları gündemdeki yerini koruyor.