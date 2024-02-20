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DEM Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı binasına terör operasyonu: Cezaevine gönderildiler

İstanbul'da Sosyal medyada terör propagandası yaptığı belirlenen iki kişinin yakalanması için DEM Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı binasına operasyon düzenlendi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu terör propagandası yaptığı belirlenen iki kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

22:17 - 20/02/2024 Salı
IHA
Esenyurt'ta DEM Parti binasına terör operasyonu.
Esenyurt'ta DEM Parti binasına terör operasyonu.

İstanbul'da sosyal medyada terör propagandası yaptığı belirlenen 2 kişi, DEM Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı binasına düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 2 kişinin yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı soruşturma dosyası ve Büyükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı sonrası İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta üç adreste arama yaptı.

Çok sayıda yasaklı yayın ele geçirildi

Şüpheliler, DEM Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı binasında yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda ayrıca çok sayıda yasaklı yayın, gazete ve terörist başı Abdullah Öcalan'ın fotoğraf ve posterleri ile şüphelilere ait dijital materyaller ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#DEM Parti
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#Operasyon
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