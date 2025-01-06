DEM Parti heyeti AK Parti ile görüşecek

DEM Parti İmralı heyeti, siyasi parti görüşmelerine devam ediyor. Heyet, bugün AK Parti ile bir araya gelecek. Bu hafta Gelecek, Saadet, Deva ve Yeniden Refah partilerinin genel başkanlarıyla da görüşmeler gerçekleştirecek. CHP ile görüşmenin tarihi ise henüz kesinleşmedi.
Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Heyeti, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile görüşecek.
CHP ile görüşme ne zaman?
Cumhuriyet Halk Partisi ile görüşmenin tarihi henüz net değil. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sürece ilişkin NTV'nin sorularını yanıtladı. Özel, "Böyle bir görüşmenin olup olmayacağı, ne düzeyde olacağı, ya da bir partinin genel başkanının bu görüşmeyi yapmamasının bu sürece nasıl etki edeceğini değerlendireceğiz." açıklamasında bulundu.
İYİ Parti ile görüşme yok
DEM Heyeti yeni haftada Gelecek, Saadet, Deva ve Yeniden Refah partilerinin Genel Başkanlarıyla da görüşecek.
İYİ Parti ise heyetle görüşmeyeceğini açıkladı.
Bahçeli-Dem heyeti görüşmesi
DEM Parti heyeti, perşembe günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmüştü. Bahçeli'nin Meclisteki makamında gerçekleşen görüşmeye, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile İçişleri Bakanlığınca Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan DEM Partili Ahmet Türk katılmıştı.
PKK'ya silah bırakma çağrısı gelebilir
Heyette yer alan Ahmet Türk, devam edecek İmrali ziyaretlerinin ardından terör örgütü PKK'ya silah bırakma çağrısı gelebileceğini söylemişti.