DEM Parti heyeti AK Parti ile görüşecek

ile bir araya gelen DEM Parti İmralı Heyeti, Meclis görüşmelerine yeni haftada da devam edecek. Heyet, ilk olarak AK Parti Meclis grubunu ziyaret edecek.

ile bir araya gelen DEM Parti İmralı Heyeti, Meclis görüşmelerine yeni haftada da devam edecek. Heyet, ilk olarak AK Parti Meclis grubunu ziyaret edecek.

Cumhuriyet Halk Partisi ile görüşmenin tarihi henüz net değil. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sürece ilişkin NTV'nin sorularını yanıtladı. Özel, "Böyle bir görüşmenin olup olmayacağı, ne düzeyde olacağı, ya da bir partinin genel başkanının bu görüşmeyi yapmamasının bu sürece nasıl etki edeceğini değerlendireceğiz." açıklamasında bulundu.