DEM Parti: PKK fesih kararını her an açıklayabilir

DEM Parti'den kritik açıklama
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan Parti Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. PKK'nın fesih süreciyle ilgili konuşan Doğan, "PKK her an kongre kararı açıklayabilir, fesih kararı her an gelebilir. Bu tarihi adımı önemle bekliyoruz"" dedi.
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'ın açıklamalarından dan satır başları:
Sırrı Süreyya Önder suikast girişimini yetkililere bildirdi. Lastiği patlatacak düzenek bulundu. Düzenek yetkililere teslim edildi. Önder'e suikast girişimi sonrası tedbir alındı.
PKK'nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. Bu tarihi adımı önemle bekliyoruz. Üzerimize düşen sorumluluğu kararlılıkla yaparız. Adımın sonrası önemli, siyasete önemli görevler düşüyor.
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