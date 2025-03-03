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Fesih olmadan Meclis’te adım yok

Fesih olmadan Meclis’te adım yok

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:003/03/2025, Monday
G: 3/03/2025, Monday
Yeni Şafak
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Arşiv.
Arşiv.

İmralı’nın silah bırakma ve fesih çağrısının ardında DEM Parti toplantılar serisine başladı.

Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan “Önümüzdeki günlerde Meclis de bir yol alır ve bu çağrıya uygun düzenlemeleri yapar” diyerek Meclis’i işaret etti. Bakırhan’ın bu çağrısını değerlendiren DEM Parti kaynakları, Meclis çatısı altında bir çözüm üretilmesi için AK Parti’ye teklif götürülebileceğini bildirdi. Kaynaklar, Meclis’te toplumsal mutabakat platformu oluşturulması isteğinin AK Parti’ye de ileteceğini bildirerek, bu talebin DEM Parti üst kurullarının yapacağı toplantılarda çıkacak karara göre şekilleneceğini söyledi.

MECLİS İÇİN ÇOK ERKEN

AK Parti kaynakları ise DEM Parti’den gelecek böyle bir talep için bir ön şartın olduğunun altını çizerek, “Silah bırakma, fesih gibi sözlerin verilmesi yetmez. Önce örgütün teslim olması gerekir. Bizim çizgimizde bir değişen olmadı. Bu noktada, çağrı yetmez samimiyet lazım” ifadelerini kullandı. Kaynaklar, Meclis’te bu konuda müzakere açmak için henüz vaktin çok erken olduğunu bildirdi.



#İmralı
#DEM
#Terör

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