DEM Parti, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile yapılacak görüşme sonrası açıklamanın yarın 17.00'de yapılacağını duyurdu.
Adalet Bakanlığı tarafından DEM Parti heyetinin PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile üçüncü kez görüşmesi onaylandı.
İmralı görüşmesi sonrası açıklamanın saati netleşti
İlk görüşme geçtiğimiz yılın sonunda yapılmıştı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim 2024'te TBMM'de partisinin grup toplantısında, Türkiye'nin çözüm sürecine ihtiyacı olmadığını belirtip, DEM Parti'ye tarihi bir çağrı yapmıştı. Bahçeli, "Teröristbaşı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz diyenlere sesleniyorum. Teröristbaşının tecriti kaldırılırsa TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın. Terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın" ifadelerini kullanmıştı.
Bu çağrı sonrası Önder ile Buldan, 28 Aralık 2024 tarihinde İmralı Adası'nda, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmüştü. İlk görüşme yaklaşık 2 saat sürmüştü.
Öcalan ile ikinci görüşme 22 Ocak'ta 4 saat sürmüştü.