Adalet Bakanlığı tarafından DEM Parti heyetinin PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile üçüncü kez görüşmesi onaylandı.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, 27 Şubat'ta Öcalan'ı ziyaret etmek üzere İmralı Adası'na gidecek.

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, heyete onay çıktığı belirtilerek, "Heyetimize onay çıktığı bilgisi doğru. Heyet ve Ahmet Türk yarın 3'üncü görüşmeyi gerçekleştirmek için İmralı'ya gidecektir" denildi.

İmralı görüşmesi sonrası açıklamanın saati netleşti

DEM Parti, terör örgütü elebaşı ile yapılacak görüşme sonrası açıklamanın yarın 17.00'de yapılacağını duyurdu.

İlk görüşme geçtiğimiz yılın sonunda yapılmıştı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim 2024'te TBMM'de partisinin grup toplantısında, Türkiye'nin çözüm sürecine ihtiyacı olmadığını belirtip, DEM Parti'ye tarihi bir çağrı yapmıştı. Bahçeli, "Teröristbaşı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz diyenlere sesleniyorum. Teröristbaşının tecriti kaldırılırsa TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın. Terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın" ifadelerini kullanmıştı.

Bu çağrı sonrası Önder ile Buldan, 28 Aralık 2024 tarihinde İmralı Adası'nda, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmüştü. İlk görüşme yaklaşık 2 saat sürmüştü.

Öcalan ile ikinci görüşme 22 Ocak'ta 4 saat sürmüştü.







