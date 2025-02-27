İmralı dönüşü açıklama yapacaklar

7 kişilik heyet, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan, eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan, İstanbul Milletvekili ve Öcalan'ın avukatı Cengiz Çiçek, Öcalan'ın avukatı Faik Özgür Erol'dan oluşacak. Görüşme sonrasında heyet bugün saat 17:00’de İstanbul'da kameraların önüne çıkarak açıklama yapacak. Açıklamada Öcalan'ın çağrısının da paylaşılması bekleniyor. Daha önce açıklamanın cuma günü yapılacağı duyurulmuştu. Ancak DEM Parti'nin spekülasyonlara mahal vermemek için açıklamayı 1 gün öne çektiği ifade edildi.