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İmralı dönüşü açıklama yapacaklar

İmralı dönüşü açıklama yapacaklar

04:0027/02/2025, Perşembe
G: 27/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Arşiv.

DEM Parti İmralı heyeti, bugün üçüncü kez terörist başı Abdullah Öcalan ile görüşecek.

7 kişilik heyet, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan, eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan, İstanbul Milletvekili ve Öcalan'ın avukatı Cengiz Çiçek, Öcalan'ın avukatı Faik Özgür Erol'dan oluşacak. Görüşme sonrasında heyet bugün saat 17:00’de İstanbul'da kameraların önüne çıkarak açıklama yapacak. Açıklamada Öcalan'ın çağrısının da paylaşılması bekleniyor. Daha önce açıklamanın cuma günü yapılacağı duyurulmuştu. Ancak DEM Parti'nin spekülasyonlara mahal vermemek için açıklamayı 1 gün öne çektiği ifade edildi.

GÖRÜNTÜLÜ AÇIKLAMA MEVZUATA UYGUN DEĞİL

Olası bir çağrının sözlü yoksa görüntülü mü yapılacağı konusundaki tartışmalara Adalet Bakanı Yılmaz Tunç son noktayı koydu. Tunç, "Hükümlülerin cezaevlerinde nasıl görüşe-cekleri mevzuatımızda belli. Hükümlünün ceza-evinden video vasıtasıyla görüşmesiyle ilgili mevzuatımız buna uygun değil" dedi.




#İmralı Heyeti
#DEM
#Terörist

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