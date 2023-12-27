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DEM Parti sınır ötesi hava harekatlarından rahatsız oldu: Bir kez daha 'sivil yerleşim yerleri bombalandı' yalanına sığındılar

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu DEM Parti, Irak'ın kuzeyinden gelen şehit haberleri sonrasında, sınır ötesindeki terör hedeflerine düzenlenen hava harekatlarından rahatsız oldu. Operasyonların 'sivilleri hedef aldığını' iddia eden DEM Parti, "Açıktır ki saldırıların asıl hedefi Kürtlerdir" açıklamasında bulundu.

00:02 - 27/12/2023 Wednesday
Yeni Şafak
DEM Parti, PKK'lı teröristlere yönelik operasyonların durması için çağrı yaptı.
DEM Parti, PKK'lı teröristlere yönelik operasyonların durması için çağrı yaptı.

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada 12 asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflere düzenlenen hava harekatlarında 29 hedefin imha edildiğini ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabından,
"Şehitlerimiz için"
başlığıyla yapılan açıklamada,
"İcra edilen hava harekatları ile bölücü terör örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, petrol tesisleri ve depolardan oluşan toplam 29 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir."
ifadeleri kullanıldı.

DEM Parti sınır ötesi hava harekatlarından rahatsız

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesi operasyonları terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'yi (HDP) rahatsız etti.

Bir kez daha sivil yerleşim yerleri bombalandı yalanına sığındılar

Operasyonların 'sivilleri hedef aldığını' iddia eden DEM Parti,
"Son iki günde Kuzey ve Doğu Suriye halkları yeniden savaş uçakları tarafından hedef alındı"
açıklamasını yaptı.
Yapılan yazılı açıklamada, vurulan alanların adı sayılırken,
"Açıktır ki saldırıların asıl hedefi Kürtlerdir, sivil yerleşim yerlerinin ve masum insanların hedef alınması bunun göstergesidir."
denildi.

DEM Parti'den 'teröristlere nefes olacak' çağrı

DEM Parti, Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonlarında çaresiz kalan teröristler için, hava harekatlarının son bulması çağrısını yaptı.





#DEM Parti
#PKK
#Irak
#Suriye
#HDP
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