DEM Parti sınır ötesi hava harekatlarından rahatsız oldu: Bir kez daha 'sivil yerleşim yerleri bombalandı' yalanına sığındılar

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada 12 asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflere düzenlenen hava harekatlarında 29 hedefin imha edildiğini ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
DEM Parti sınır ötesi hava harekatlarından rahatsız
Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesi operasyonları terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'yi (HDP) rahatsız etti.
Bir kez daha sivil yerleşim yerleri bombalandı yalanına sığındılar
DEM Parti'den 'teröristlere nefes olacak' çağrı
DEM Parti, Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonlarında çaresiz kalan teröristler için, hava harekatlarının son bulması çağrısını yaptı.