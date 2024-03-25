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DEM Partili Ahmet Saymadi'den CHP ile ittifak itirafları: Seçim kazanılınca arkadaşlarımız başkan yardımcısı olacak

DEM Parti PM üyesi Ahmet Saymadi, yerel seçimlerde CHP ile ittifak kurduklarını söyleyip, "İstanbul’da 22 tane ilçede seçimlere CHP’nin listelerinden giriyoruz." açıklamasını yaptı. İttifakın diğer büyükşehir ve ilçelerde de uygulanacağını Mersin örneği üzerinden anlatan Saymadi, "AK Parti'nin kazanmasını engel olmak için bir sürü yerde çeşitli ittifak zeminlerini zorladık. Belediyelerin kazanıldığı durumlarda başkan yardımcısı arkadaşlarımız olacak." diye konuştu.

20:52 - 25/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 21:11 - 25/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ittifak görüşmeleri için DEM Parti'yi ziyaret etmişti (Foto: Arşiv)
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ittifak görüşmeleri için DEM Parti'yi ziyaret etmişti (Foto: Arşiv)

DEM'in Parti Meclisi (PM) üyesi Ahmet Saymadi, yerel seçim hazırlıklarında 'ittifak' çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"AK Parti kazanmasın diye ittifak kurduk"

"AK Parti’nin kazanmasını engel olmak için bir sürü yerde çeşitli ittifak zeminlerini zorladık."
diyen Saymadi,
"Arkadaşlar Kars’ta aday çıkarmadı biz de Manisa’da aday çıkarmadık. Onlar Iğdır’da aday çıkarmadı biz başka bir yerde çıkarmadık. Mersin’de çeşitli ittifaklarımız var hem büyükşehirde hem ilçelerde."
diye konuştu.

"Seçim kazanılınca arkadaşlarımız başkan yardımcısı olacak"

"İstanbul’da da 22 tane ilçede seçimlere CHP’nin listelerinden giriyoruz."
ifadelerini kullanan Saymadi, "
Oralarda belediyelerin kazanıldığı durumlarda başkan yardımcısı arkadaşlarımız olacak. Büyükşehir belediye meclisinde DEM Parti’nin grubunu kuracaklar. İlk defa İstanbul’da yerelde bu kadar ciddi anlamda temsiliyet yakalayacağız.
" dedi.

"Kararları sahada görmediğimiz arkadaşlarımız veriyor"

Saymadi sözlerinin devamında şunları söyledi:

"İlçede aday çıkarmadınız, ilde neden var? Şimdi bunun da başka bir mesele var. Geçen seçimde CHP’ye oy verdiğimiz için bizde bir CHP’ye oy verme alışkanlığı oluşmasın diye.

Bir yerel seçimde partinin bütün olarak bir yere yönelmesi veya bir yerden uzaklaşması gibi kararlar sadece İstanbul’da sadece genel merkezde alınmaz.

Aday çıkarmayalım, aday çıkaralım, iş birliği kararına bu partinin gördüğünüz sahada çalışanları dışında görmediğimiz arkadaşlarımız da karar veriyor.

Bu kararlar halkla bütünleşmiş, halkın içinde olan demokratik siyasete katılamayan, cezaevinde siyasi yasaklı olan başka yerlerdeki arkadaşlara sorularak edilerek karar veriliyor.

Bu kararlar partinin bütününde neresini anlıyorsanız orayı anlayın kayıt var telefon var rahat konuşamıyoruz diyeyim. Her neresine soruluyorsa soruluyor."



#DEM Parti
#CHP
#İstanbul
#İttifak
42 dakika önce
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