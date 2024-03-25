DEM Partili Ahmet Saymadi'den CHP ile ittifak itirafları: Seçim kazanılınca arkadaşlarımız başkan yardımcısı olacak

CHP'li Konak Belediye Başkan Adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu, esnaf ziyareti kapsamında girdiği bir dükkanda DEM'li seçmenin CHP ile Zafer Partisi arasında Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde imzalanan gizli mutabakatlara yönelik eleştirileri sonrası Kılıçdaroğlu'nu seçmene şikayet etti. DEM'li seçmenin ''Biz bir CHP'liden daha fazla çalıştık ama Kılıçdaroğlu ülkücülerle gizli anlaşma yaptı'' ifadelerine Mutlu, ''Biz de çok kızdık ama ne oldu bak, yaptıkları Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığına mal oldu. Onu değiştirdik. Şu anda başka bir anlayış var.'' şeklinde cevap verdi.