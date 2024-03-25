DEM Partili Ahmet Saymadi'den CHP ile ittifak itirafları: Seçim kazanılınca arkadaşlarımız başkan yardımcısı olacak

DEM'in Parti Meclisi (PM) üyesi Ahmet Saymadi, yerel seçim hazırlıklarında 'ittifak' çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.
"AK Parti kazanmasın diye ittifak kurduk"
"Seçim kazanılınca arkadaşlarımız başkan yardımcısı olacak"
"Kararları sahada görmediğimiz arkadaşlarımız veriyor"
"İlçede aday çıkarmadınız, ilde neden var? Şimdi bunun da başka bir mesele var. Geçen seçimde CHP’ye oy verdiğimiz için bizde bir CHP’ye oy verme alışkanlığı oluşmasın diye.
Bir yerel seçimde partinin bütün olarak bir yere yönelmesi veya bir yerden uzaklaşması gibi kararlar sadece İstanbul’da sadece genel merkezde alınmaz.
Aday çıkarmayalım, aday çıkaralım, iş birliği kararına bu partinin gördüğünüz sahada çalışanları dışında görmediğimiz arkadaşlarımız da karar veriyor.
Bu kararlar halkla bütünleşmiş, halkın içinde olan demokratik siyasete katılamayan, cezaevinde siyasi yasaklı olan başka yerlerdeki arkadaşlara sorularak edilerek karar veriliyor.
Bu kararlar partinin bütününde neresini anlıyorsanız orayı anlayın kayıt var telefon var rahat konuşamıyoruz diyeyim. Her neresine soruluyorsa soruluyor."