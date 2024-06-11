DEM Partili Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık tutuklandı

DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları, Türk polisini, soykırımcı İsrail polisine ve ordusuna benzetti. PKK'nın talimatını uygulayan DEM’li Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevinden alınması sonrası Hakkari'ye giden Hatimoğulları, burada yaptığı konuşmada "İsrail burada. Gitmelerine gerek yok. İsrail gibi davranıyorlar bize." dedi.