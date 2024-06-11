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DEM Partili Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık tutuklandı

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

11:44 - 11/06/2024 Salı
Güncelleme: 11:58 - 11/06/2024 Salı
AA
Sırrı Sakık - Cenk Sakık
Sırrı Sakık - Cenk Sakık

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dün gece saat 04.15'te Çankaya ilçesi Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi'nde çıkan tartışma sonucu M.K'nin silahla yaralandığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı.


Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmada, M.K'yi silahla vurup olay yerinden kaçan kişinin DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık olduğu belirlendi.



Silahı ile teslim oldu


Öğle saatlerinde olayda kullanmış olduğu tabanca ile teslim olan Sakık, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.


Cumhuriyet savcısına ifade veren Sakık, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.




#Cenk Sakık
#DEM Parti
#Sırrı Sakık
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