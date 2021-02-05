Gündem Demirtaş gündemli HDP-CHP görüşmesi Ortak açıklama yapılmadı
POLİTİKA

Demirtaş gündemli HDP-CHP görüşmesi: Ortak açıklama yapılmadı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhalefet partileriyle görüşme turuna çıkan HDP heyetini kabul etti. Görüşme sonrası diğer ziyaretlerden farklı olarak ortak basın açıklaması yapılmadı. HDP’li Sancar, Demirtaş dahil gündemdeki konuları değerlendirdiklerini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Görüşme CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Görüşme CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Muhalefet partilerinden randevu talebinde bulunan HDP’nin yeni durağı Cumhuriyet Halk Partisi oldu. HDP’li Mithat Sancar ve beraberindeki heyet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkezi’nde görüşme gerçekleştirdi.

Kamera karşısına sadece HDP'liler geçti

Kılıçdaroğlu’na, Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem Erkek ile CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik ederken, HDP’nin diğer ziyaretlerinden farklı olarak görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlenmedi.

"Demirtaş gündemimizdeydi"

Beraberindeki heyetle kameralar karşısına geçen Sancar, Selahattin Demirtaş’ın durumu da dahil olmak üzere Türkiye gündemindeki konuları görüştüklerini söyledi.

HDP’den 4 partiye görüşme talebi
GÜNDEM
HDP’den 4 partiye görüşme talebi

İYİ Parti'den randevu talebi

Sancar, “İYİ Parti’den randevu talebinde bulundunuz mu?” sorusuna “İYİ Parti ile görüşme isteğimiz devam ediyor. Resmi talep konusunu değerlendiriyoruz” yanıtını verdi.

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