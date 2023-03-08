Demirtaş'ın Akşener'e gönderdiği ittifak mektubunda metnin altından 'Öcalan' fotoğrafı çıktı

Meral Akşener - Selahattin Demirtaş
Altılı Masa'ya geri dönen Meral Akşener, katıldığı bir televizyon programında 'CHP ile HDP görüşebilir mi?' sorusuna "CHP, HDP ile görüşebilir, bu net. Ama bize asla getiremez" cevabını vermişti.
Akşener'in HDP'ye ve Altılı Masa'ya rest çektiği bu sözleri sonrası ise terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cezaevinden bir mektup paylaştı.
Ancak Demirtaş'ın mektubunda bir detay dikkat çekti. Demirtaş'ın mektup metninin arka planındaki fotoğrafın HDP'nin İstanbul Yenikapı'daki bir mitingine ait olduğu belirlendi. O fotoğrafın orijinaline bakıldığında ise miting alanında terör örgütü PKK'nın elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının bulunduğu paçavralar yer aldığı görüldü.