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Demirtaş'ın Akşener'e gönderdiği ittifak mektubunda metnin altından 'Öcalan' fotoğrafı çıktı

Terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yazdığı açık mektupta, Kılıçdaroğlu'nun HDP'nin desteğiyle seçilmesi durumunda Akşener'in Cumhurbaşkanı yardımcısı olabileceğini söyleyerek ittifak çağrısında bulundu. Demirtaş'ın bu mektubunda bir detay ise dikkat çekti. Söz konusu mektubun metninin arkasında yer alan görselin HDP'nin Yenikapı'da bir mitingine ait olduğu ve terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a ait fotoğrafların yer aldığı görüldü.

23:02 . 8/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Meral Akşener - Selahattin Demirtaş

Meral Akşener - Selahattin Demirtaş

Altılı Masa'ya geri dönen Meral Akşener, katıldığı bir televizyon programında 'CHP ile HDP görüşebilir mi?' sorusuna "CHP, HDP ile görüşebilir, bu net. Ama bize asla getiremez" cevabını vermişti.

Akşener'in HDP'ye ve Altılı Masa'ya rest çektiği bu sözleri sonrası ise terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cezaevinden bir mektup paylaştı.

HDP'nin destek vermesi durumunda Kılıçdaroğlu'nun büyük ihtimalle cumhurbaşkanı seçileceğini iddia eden Demirtaş, "
HDP destek kararı alırsa Sayın Kılıçdaroğlu çok yüksek olasılıkla Cumhurbaşkanı olacak ve siz de Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaksınız.
" sözleriyle İYİ Parti lideri Akşener'e ittifak çağrısında bulundu.

Ancak Demirtaş'ın mektubunda bir detay dikkat çekti. Demirtaş'ın mektup metninin arka planındaki fotoğrafın HDP'nin İstanbul Yenikapı'daki bir mitingine ait olduğu belirlendi. O fotoğrafın orijinaline bakıldığında ise miting alanında terör örgütü PKK'nın elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının bulunduğu paçavralar yer aldığı görüldü.




#Selahattin Demirtaş
#Meral Akşener
#HDP
#miting
#Abdullah Öcalan
#Altılı Masa
1 saat önce
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Demirtaş'ın Akşener'e gönderdiği ittifak mektubunda metnin altından 'Öcalan' fotoğrafı çıktı
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