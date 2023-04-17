Demirtaş’ın hedefinde Muharrem İnce’nin seçmeni var: Erdoğan ile bir beş yıla daha hazırlarsa seçimi ikinci tura bırakabilirler

Eski HDP'li Selahattin Demirtaş, Muharrem İnce destekçilerini hedef aldı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, adaylığını açıklamasının ardından muhalefetin tepkisiyle karşılaşmıştı. Oyları böleceği gerekçesiyle eleştirilen İnce, muhalefetin tüm tepkisine rağmen
"Ben demokratik hakkımı kullanıyorum"
diyerek adaylıktan çekilmedi.
İnce'nin adaylıktan çekilmemesi eski HDP'li Selahattin Demirtaş'ı da rahatsız etti.
Demirtaş İnce destekçilerini hedef aldı
Demirtaş İnce destekçilerini hedef aldı
Avukatları aracılığıyla BBC Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Demirtaş, Muharrem İnce destekçilerini hedef aldı. Demirtaş, İnce'nin adaylığına ilişkin şunları söyledi:
"Seçmenlerin, sandık başına gittiklerinde akılcı bir tercihle seçimi ilk turda bitireceğini düşünüyorum.
Ama bu şekilde ince hesaplar yaparak seçimi ikinci tura bırakmayı düşünen seçmenler varsa onlara naçizane tavsiyem, doğrudan Erdoğan’a oy vermeleri.
Çünkü bugünkü seçim matematiğinde İnce’ye oy vermekle Erdoğan’a oy vermek arasında fark yok.
Zaten seçim ola ki ikinci tura kalırsa Erdoğan'ın kazanamayacağının garantisi yok.
Bu durumda İnce seçmenlerine şunu rahatlıkla söyleyebilirim: Erdoğan ile bir beş yıla daha hazırlarsa seçimi ikinci tura bırakabilirler. Bizim için bir sakıncası yok"
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35 dakika önce