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Demirtaş’ın hedefinde Muharrem İnce’nin seçmeni var: Erdoğan ile bir beş yıla daha hazırlarsa seçimi ikinci tura bırakabilirler

Oyları böleceği gerekçesiyle Yedili Masa tarafından eleştirilen Muharrem İnce'ye bir tepki de eski HDP'li Selahattin Demirtaş'tan geldi. Terör suçları kapsamında cezaevinde bulunan Demirtaş, Muharrem İnce'yi destekleyen vatandaşları hedef aldı. BBC Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Demirtaş," İnce seçmenlerine şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Erdoğan ile bir beş yıla daha hazırlarsa seçimi ikinci tura bırakabilirler. Bizim için bir sakıncası yok" dedi.

12:28 . 17/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Eski HDP'li Selahattin Demirtaş, Muharrem İnce destekçilerini hedef aldı.

Eski HDP'li Selahattin Demirtaş, Muharrem İnce destekçilerini hedef aldı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, adaylığını açıklamasının ardından muhalefetin tepkisiyle karşılaşmıştı. Oyları böleceği gerekçesiyle eleştirilen İnce, muhalefetin tüm tepkisine rağmen
"Ben demokratik hakkımı kullanıyorum"
diyerek adaylıktan çekilmedi.

İnce'nin adaylıktan çekilmemesi eski HDP'li Selahattin Demirtaş'ı da rahatsız etti.

Demirtaş İnce destekçilerini hedef aldı

Avukatları aracılığıyla BBC Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Demirtaş, Muharrem İnce destekçilerini hedef aldı. Demirtaş, İnce'nin adaylığına ilişkin şunları söyledi:

"Seçmenlerin, sandık başına gittiklerinde akılcı bir tercihle seçimi ilk turda bitireceğini düşünüyorum.
Ama bu şekilde ince hesaplar yaparak seçimi ikinci tura bırakmayı düşünen seçmenler varsa onlara naçizane tavsiyem, doğrudan Erdoğan’a oy vermeleri.
Çünkü bugünkü seçim matematiğinde İnce’ye oy vermekle Erdoğan’a oy vermek arasında fark yok.
Zaten seçim ola ki ikinci tura kalırsa Erdoğan'ın kazanamayacağının garantisi yok.
Bu durumda İnce seçmenlerine şunu rahatlıkla söyleyebilirim: Erdoğan ile bir beş yıla daha hazırlarsa seçimi ikinci tura bırakabilirler. Bizim için bir sakıncası yok"



#Selahattin Demirtaş
#Muharrem İnce
#CHP
#Yedili Masa
35 dakika önce
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