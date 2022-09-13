Gündem Demirtaştan Gürsel Tekine destek İYİ Partiye aba altından sopa
POLİTİKA

Demirtaş'tan Gürsel Tekin'e destek İYİ Parti'ye aba altından sopa

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in seçimi kazanmaları halinde HDP'ye bakanlık verilebileceğini açıklamasının ardından yaşanan gerginlik büyüyor. HDP ile İYİ Parti arasındaki gerilim sürerken terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan konuya ilişkin açıklama geldi. Gürsel Tekin'e destek olan Demirtaş, İYİ Parti'ye ise tepki göstererek "Seçimi nasıl ve kimin oylarıyla kazanıp da bakan olmayı hayal ediyorlar, merak ediyorum." açıklamasında bulundu. Demirtaş, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklediğini açıkladı.

Abone Ol Google News
Emre Ün Yeni Şafak
Demirtaştan Gürsel Tekine destek İYİ Partiye aba altından sopa
Selahattin Demirtaş

CHP'li Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık sözü vermesinin ardından başlayan tartışmaya terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da katıldı. Dermirtaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "HDP bizim olduğumuz masada olamaz, onların olduğu masada biz olmayız" açıklamasına şu sözlerle tepki gösterdi:

Vicdanlı bir şekilde dile getirdi

"Konuyu ilk dile getiren Gürsel Bey’in art niyetli olmadığını, aksine normal olanı, olması gerekeni vicdanlı bir şekilde dile getirdiğini düşünüyorum. Asıl problemli açıklamalar, HDP’ye bakanlık konusunda feveran edenler cephesinden yapılan açıklamalardır. Kullandıkları dil siyaseten etik dışı, incitici ve dışlayıcıdır."

Kimin oylarıyla kazanmayı düşünüyorlar

İYİ Parti'ye aba altından sopa gösteren Selahattin Demirtaş, sözlerine şöyle devam etti:

"HDP’ye yok' diyorlar. Hele önce siz o bakanlık koltuğuna oturun da bir görelim. Seçimi nasıl ve kimin oylarıyla kazanıp da bakan olmayı hayal ediyorlar, merak ediyorum."

Demirtaş Kılıçdaroğlu’nun adaylığına ilişkin ise “Ülkenin neredeyse tüm temel ve tartışmalı sorunlarına ilişkin görüşlerini açıklamış durumda ve farklı toplumsal kesimlerde önemli bir desteğe sahip olduğu görünüyor” mesajını verdi.

CHP'li Gürsel Tekin: HDP'ye elbette bakanlık verilebilir
OYNAT 01:29
CHP'li Gürsel Tekin: HDP'ye elbette bakanlık verilebilir
CHP Milletvekili Gürsel Tekin katıldığı bir televizyon programında iktidara geldikleri takdirde HDP'ye elbette bakanlık verilebileceğini söyledi. Sosyal medyada büyük tepki gören açıklamaya kullanıcılar, 'ittifakta HDP yoksa, kimi memnun etmek için bakanlık veriliyor? sorusunu sordu.'
Burası Cehennem Kapısı

Burası Cehennem Kapısı

​Girişi yasaklanmıştı: Dünyanın her yerinden görmeye geliyorlar.
90 km hız yapabiliyor

90 km hız yapabiliyor

Bir yılda yaptı: Bu aracı gören bir daha dönüp bakıyor.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Azerbaycan ile çatışmalarda 49 askerimiz hayatını kaybetti

​Görüntüleri sızdırıldı: İşte Bayraktar TB4.

Tamamı saf altından yapılmıştı: Şaşırtan gerçek ortaya çıktı.

​Rekor üstüne rekor kırıyor

​Sırtını Macron'a dayayan Miçotakis Türkiye'ye yine tehditler savurdu

​'Gerçek değilse tazminat öderler'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.