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POLİTİKA

Demirtaş’tan Millet İttifakı’na çağrı: Dayanışmamızı büyütmeliyiz

Terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, Millet İttifakı'na çağrıda bulundu. Demirtaş, "Tüm muhalefet partilileri, HDP ile daha fazla yan yana durmalı ve dayanışmayı büyütmelidir" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Selahattin Demirtaş
Selahattin Demirtaş

Terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Mezopotamya Ajansı'nın sorularını yanıtladı. Demirtaş, ikisi polis 37 kişinin yaşamını yitirdiği, 400’ün üstünde de vatandaşın yaralandığı 6-7 Ekim olaylarıyla ilgili, “HDP’nin çağrısı üzerine şiddet, yaralanma ya da ölüm meydana gelmedi” sözlerini yineledi. Demirtaş, “Bizim işlediğimiz tek bir suç bile yoktur” dedi.

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"Muhalefet partileri HDP ile daha fazla yan yana durmalı"

Millet İttifakı'na da çağrıda bulunan Demirtaş, “Herkes bilmeli ki içeride ve dışarıda öyle büyük direneceğiz ki, bu siyasi kumpas operasyonları HDP’yi değil, AKP-MHP iktidarını tasfiye edip tarihin çöplüğüne gönderecektir. Burada HDP kadar diğer muhalefet partilerine de büyük sorumluluk düşüyor. Tüm muhalefet partilileri, HDP ile daha fazla yan yana durmalı ve dayanışmayı büyütmelidir” ifadelerini kullandı.

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