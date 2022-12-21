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POLİTİKA

Demirtaş'tan muhalefete birlik çağrısı: Koltuk hayallerini bırakın

Terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski HDP'li Selahattin Demirtaş, muhalefete birlik çağrısı yaptı. Büyüyen adaylık tartışmaları üzerine uyarı niteliğinde bir açıklama yapan Demirtaş, "Kimsenin kimseyi dışlama lüksü yok. Koltuk hayallerini bırakın" şeklinde mesaj verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Demirtaştan muhalefete birlik çağrısı: Koltuk hayallerini bırakın
Selahattin Demirtaş

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Saraçhane'de verdiği görüntünün ardından büyüyen adaylık tartışmaları devam ederken terörden tutuklu eski HDP'li Selahattin Demirtaş, muhalefete uyarı niteliğinde bir açıklama yaptı.

Açıklamasında, isimler üzerinden tartışma yapmanın yanlış olduğunu söyleyen Demirtaş, muhalefete birlik çağrısında bulunarak "Koltuk hayallerini bırakın" mesajı verdi.

"KİMSENİN KİMSEYİ DIŞLAMA LÜKSÜ YOK"

Demirtaş şu ifadeleri kullandı:

"Stratejik açıdan dünyanın en çok yetkiye sahip koltuğunu almak için seçime gidiyoruz. Hepimizin amacı, bu makamı gerçek sahibine yani halka teslim etmek olmalıdır.

İsimler üzerinden tartışma yürütmek, belirttiğim amaçtan sapmak anlamına gelir. Bu kritik dönemde, demokrasiye yürekten inanan her siyasi aktör, devletin yeniden inşasında görev ve sorumluluk almalıdır. Kimsenin kimseyi dışlama lüksü yoktur.

Siyasi yasak veya kapatılma tehdidi altında olanlar dahil her siyasi aktörün, ülkenin demokrasiye geçmesi için seçim öncesinde veya sonrasında kendisine düşecek görevlere hazır olması gerekir.

"KOLTUK PAYLAŞIMI OLARAK BAKMAK FIRSATI HEBA ETMEKTİR"

İçinde bulunduğumuz kritik döneme yetki veya koltuk paylaşımı olarak bakmak, tarihi fırsatı heba etmektir.

Türkiye Cumhuriyeti hepimizindir, dolayısıyla hepimiz sorumluluk alarak halkın yararı için fedakarlık yapmakla görevliyiz.

Koltuk hayallerinin değil, özgürlük ideallerinin peşinde koşmak halka karşı onur borcumuzdur.

Geleceği sağlıklı şekilde inşa etmenin biricik yolu, tam demokrasiyi kurumsal hale getirmektir.

Bu nedenle, demokrasiye inanmış tüm partiler ve siyasi liderler bu sürecin doğal parçasıdırlar. Artık kısır tartışmalara son verip canla başla çalışmak gerekir.

Şimdi dışlama değil, ilkeler etrafında buluşma ve kucaklaşma zamanıdır. Bu yaklaşımla herkes kazanacak, 85 milyon kazanacak."

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