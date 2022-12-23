Gündem Demirtaştan ortak aday vurgusu HDPnin desteğini Kemal Bey de alır
POLİTİKA

Demirtaş'tan 'ortak aday' vurgusu: HDP'nin desteğini Kemal Bey de alır

Eski HDP'li Selahattin Demirtaş, cezaevinden muhalefete cumhurbaşkanı adayına ilişkin yol çizmeye devam ediyor. Altılı masada üzerinde ilkesel uzlaşma sağlanan her adayın seçimi kazanabileceğini ve ortak adayın ilk turda sonuç almak için en doğru adım olacağını söyleyen Demirtaş, HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyebileceğini belirtti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Demirtaştan ortak aday vurgusu: HDPnin desteğini Kemal Bey de alır
Selahattin Demirtaş

Terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski HDP'li Selahattin Demirtaş, muhalefete cezaevinden mesaj yollamaya devam ediyor. T24'ten Murat Sabuncu'nun sorularını cevaplayan Demirtaş, HDP'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde nasıl bir yol izleyeceğini söyledi.

'HDP KEMAL BEY'E DESTEK VERİRİ'

Tutuklu eski HDP'li Selahattin Demirtaş, HDP'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik izleyeceği yol hakkında, "Demokrasi ilkelerine sadık ve o ilkelerin taşıyıcısı olabilecek her aday HDP’li seçmenin desteğini alır, buna Kemal Bey de dahildir elbette. Fakat adaylık ve destek konusunda gelişmelere göre, son kararı HDP yönetimi verecek ve bunu da günü geldiğinde duyuracaktır." ifadelerini kullandı.

Demirtaş'tan muhalefete birlik çağrısı: Koltuk hayallerini bırakın
GÜNDEM
Demirtaş'tan muhalefete birlik çağrısı: Koltuk hayallerini bırakın
Demirtaştan ortak aday vurgusu: HDPnin desteğini Kemal Bey de alır

Demirtaş'tan 'ortak aday' vurgusu: HDP'nin desteğini Kemal Bey de alır
Kura çekiliyor

Kura çekiliyor

​Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oluyor.
Kalıntılar İstanbula getirildi

Kalıntılar İstanbul'a getirildi

Nuh'un Gemisi'nin sırrı inceleniyor.
'Yeni reformlar kazandırmak istiyoruz'

'Yeni reformlar kazandırmak istiyoruz'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor.

Türkiye'nin dev projesi drone ile görüntülendi.

Yargıtay hapis cezalarını onadı.

'​Gaz fiyatlandırması için araçlar sağlayabilir'

Suudi Arabistan Portekizli yıldızı elçi yapmayı düşünüyor

​Kimse yerini bilmiyordu: Yer altında bulundu duyan akın edecek.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni rakamlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.