DEM'li milletvekili Bozan'dan skandal elebaşı Öcalan paylaşımı: Tecridi kıracağız

Bozan'ın bu paylaşımı gören vatandaşlar, 31 Mart seçimlerinde bu zihniyetteki bir partinin hiçbir yerde seçimi kazanmaması gerektiğini belirterek, "Bebek katili bir terör örgütünün elebaşının serbest bırakılmasını talep eden bir partinin milletvekilinin böyle söylemlerde bulunması asla kabul edilemez bir durum. Bu partiyle ittifak kuran CHP hangi akla hizmet ile ittifak kurmayı kabul ediyor. Demek ki onlarda terörist yandaşları oluyor. Ne Mersin'de ne de Akdeniz'de asla CHP ve DEM Parti'ye oy vermeyeceğiz" dedi.