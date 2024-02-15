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DEM'li vekil Bozan'dan skandal elebaşı Öcalan paylaşımı: Tecridi kıracağız

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı DEM Parti’nin Mersin milletvekili Av. Ali Bozan’ın sosyal medya hesabından yaptığı skandal paylaşım Mersin gündemine oturdu. Bebek katili terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması çağrısında bulunan Bozan’a tepki yağıyor. Mersinli vatandaşlar bebek katili bir terör örgütünün elebaşının serbest bırakılmasını isteyen bu zihniyetin Akdeniz’de kesinlikle seçimi kazanmaması gerektiğini belirtiyor.

16:57 - 15/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 20:17 - 15/02/2024 Perşembe
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DEM Parti’nin Mersin Milletvekili Av. Ali Bozan.
DEM Parti’nin Mersin Milletvekili Av. Ali Bozan.

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti, örgütle olan kirli ilişkisini bir kez daha ortaya koydu.

DEM Parti Mersin Milletvekili Avukat Ali Bozan, eli kanlı terör örgütünün bebek katili elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması yönünde skandal bir çağrıda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bozan, "Tecridi kıracağız. #tecridesonöcalanaözgürlük" ifadelerini kullandı. Bozan'ın bu paylaşımı Mersinliler tarafından büyük tepki gördü.




'CHP hangi akla hizmet ile ittifak kurmayı kabul ediyor'


Bozan'ın bu paylaşımı gören vatandaşlar, 31 Mart seçimlerinde bu zihniyetteki bir partinin hiçbir yerde seçimi kazanmaması gerektiğini belirterek, "Bebek katili bir terör örgütünün elebaşının serbest bırakılmasını talep eden bir partinin milletvekilinin böyle söylemlerde bulunması asla kabul edilemez bir durum. Bu partiyle ittifak kuran CHP hangi akla hizmet ile ittifak kurmayı kabul ediyor. Demek ki onlarda terörist yandaşları oluyor. Ne Mersin'de ne de Akdeniz'de asla CHP ve DEM Parti'ye oy vermeyeceğiz" dedi.


"Bebek katillerinin ve askerlerimizi şehit eden hainlerin elebaşının serbest bırakılmasını istemek vatan hainliğidir" diyen vatandaşlar, "Böyle bir şey asla olmamalı ve Öcalan'ın serbest bırakılmasını isteyen PKK sempatizanlarının cezalandırılması gerekiyor" sözleriyle tepki gösterdi.


#DEM Parti
#PKK
#CHP
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