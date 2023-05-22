Demokrat Parti lideri Uysal CHP Dalaman İlçe Teşkilatı'ndan da Kılıçdaroğlu için oy istedi

14 Mayıs seçimleri öncesinde CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun suikaste uğrayacağı algısı oluşturuldu. Samsun'da çelik yelek giyen Kılıçdaroğlu'nun daha sonraki durağı olan Tandoğan mitinginde, alanın fotoğraflarını çektiği tespit edilen bir emekli özel kuvvetler mensubu Ankara Emniyeti tarafından gözaltına alındı. Kılıçdaroğlu'nun avukatı, suikast iddialarının olduğunu gözaltına alınan emekli askerinde bu suikastlerle bağlantılı olduğunu belirten bir dilekçe vererek şikayetçi oldu. Polis, gözaltındaki emekli özel kuvvetler mensubunun telefonunu inceleyince şüphelinin CHP tarafından bir güvenlik şirketi aracılığıyla tutulduğunu ortaya çıkardı. Emekli askerin CHP ile bütün bağlantıları deşifre olunca Kılıçdaroğlu'nun avukatı "telefonunun imajını almayın şikayetten vazgeçiyoruz" diyerek yeni bir dilekçe vererek şikayetten vazgeçti.