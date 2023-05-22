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Demokrat Parti lideri Uysal CHP Dalaman İlçe Teşkilatı'ndan da Kılıçdaroğlu için oy istedi

28 Mayıs cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine sayılı günler kaldı. Yedili Masa'nın liderlerinden Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, seçim çalışmaları kapsamında geçtiğimiz hafta sonu CHP Dalaman İlçe Teşkilatı'na ziyarette bulundu. Burada kendisini dinleyen CHP'lilere açıklamalarda bulunan Uysal, Kılıçdaroğlu'na oy istedi.

11:04 . 22/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Dalaman İlçe Teşkilatı'nda Kılıçdaroğlu'na destek istedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Dalaman İlçe Teşkilatı'nda Kılıçdaroğlu'na destek istedi.

Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri sebebiyle sandık başına gitti. Seçim sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,51, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88, Sinan Oğan yüzde 5,17, Muharrem İnce yüzde 0,44 oy aldı. Buna göre, ikinci turda en çok oyu alan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yarışacak.



Gültekin Uysal CHP teşkilatında Kılıçdaroğlu'na oy istedi

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine sayılı günler kala seçim çalışmaları kapsamında geçtiğimiz hafta sonu CHP Dalaman İlçe Teşkilatı'na ziyarette bulundu. Burada kendisini dinleyen CHP'lilere açıklamalarda bulunan Uysal, Kılıçdaroğlu için destek istedi.


'Kılıçdaroğlu'na suikast' tezgâhından CHP çıktı: Gözaltına alınan şüphelinin kendi tuttukları adam olduğu deşifre edildi
'Kılıçdaroğlu'na suikast' tezgâhından CHP çıktı: Gözaltına alınan şüphelinin kendi tuttukları adam olduğu deşifre edildi

14 Mayıs seçimleri öncesinde CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun suikaste uğrayacağı algısı oluşturuldu. Samsun'da çelik yelek giyen Kılıçdaroğlu'nun daha sonraki durağı olan Tandoğan mitinginde, alanın fotoğraflarını çektiği tespit edilen bir emekli özel kuvvetler mensubu Ankara Emniyeti tarafından gözaltına alındı. Kılıçdaroğlu'nun avukatı, suikast iddialarının olduğunu gözaltına alınan emekli askerinde bu suikastlerle bağlantılı olduğunu belirten bir dilekçe vererek şikayetçi oldu. Polis, gözaltındaki emekli özel kuvvetler mensubunun telefonunu inceleyince şüphelinin CHP tarafından bir güvenlik şirketi aracılığıyla tutulduğunu ortaya çıkardı. Emekli askerin CHP ile bütün bağlantıları deşifre olunca Kılıçdaroğlu'nun avukatı "telefonunun imajını almayın şikayetten vazgeçiyoruz" diyerek yeni bir dilekçe vererek şikayetten vazgeçti.


#Gültekin Uysal
#Demokrat Parti
#CHP
#Dalaman
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