Demokrat Partili Cemal Enginyurt'tan CHP'li Tanju Özcan'a 'terbiyesiz' çıkışı

"Adam partinin önüne gidip sandalye fırlatıyor. 'Kemal başarısızsın sana koltuk getirdim al git' diyor. Bunu diyen adamın belediyesinin olduğu Bolu'da Recep Tayyip Erdoğan yüzde 60 oy almış. Sen gidiyorsun bir de ağır hakaretler ediyorsun. Ya siyasette bir adap vardır, terbiye vardır, üslup vardır. Genel başkandır değişim isteyebilirsiniz ama bu nasıl bir dil arkadaş ya. Bu nasıl bir hakaret dili ya."