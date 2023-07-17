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Demokrat Partili Cemal Enginyurt'tan CHP'li Tanju Özcan'a 'terbiyesiz' çıkışı

CHP listelerinden Meclis'e giren Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, 'değişim' isteği ile CHP Genel Merkezi'ne yürüyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı eleştirdi. Enginyurt, "Adam partinin önüne gidip sandalye fırlatıyor. Bolu'da Recep Tayyip Erdoğan yüzde 60 oy almış, sen gidiyorsun bir de ağır hakaretler ediyorsun. Ya siyasette bir adap vardır, terbiye vardır, üslup vardır. Genel başkandır değişim isteyebilirsiniz ama bu nasıl bir dil arkadaş ya. Bu nasıl bir hakaret dili ya." ifadelerini kullandı.

12:26 . 17/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, 'değişim' isteği ile CHP Genel Merkezi'ne yürüyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı eleştirdi.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, 'değişim' isteği ile CHP Genel Merkezi'ne yürüyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı eleştirdi.

Genel seçimlerde CHP listesinden aday olan ve Meclis'e giren Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı eleştirdi.


Sözcü TV yayınında konuşan Enginyurt, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için Bolu'dan Ankara'ya yürüyen Özcan'a
"Siyasette bir adap vardır, terbiye vardır, üslup vardır"
sözleriyle yüklendi.


'Siyasette bir adap vardır, terbiye vardır'

Enginyurt,
"Adam partinin önüne gidip sandalye fırlatıyor. 'Kemal başarısızsın sana koltuk getirdim al git' diyor. Bunu diyen adamın belediyesinin olduğu Bolu'da Recep Tayyip Erdoğan yüzde 60 oy almış. Sen gidiyorsun bir de ağır hakaretler ediyorsun. Ya siyasette bir adap vardır, terbiye vardır, üslup vardır. Genel başkandır değişim isteyebilirsiniz ama bu nasıl bir dil arkadaş ya. Bu nasıl bir hakaret dili ya."
dedi.


#Cemal Enginyurt
#Tanju Özcan
#CHP
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