Denetimde maskesiz yakalanan vatandaş polis memuruna maske uzattı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kent genelinde aralıksız denetimlerini sürdüren Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekipleri, günün her saati çeşitli bölgelerde hem trafik uygulaması, hem de maske, mesafe ve hijyen denetimleri yapıyor.

Denetimlerde polis ekipleri durdurdukları otomobil ve toplu taşıma araçlarında rutin kontrollerin dışında vatandaşların maskesini ve mesafesini de kontrol ediyor. Toplu taşıma araçlarında dezenfektan olup olmadığına kadar kontrolleri sağlayan ekipler yolcuları ve sürücüleri de koronavirüs tedbirleri çerçevesinde bilgilendiriyor.

Hastane Kavşağında uygulama yapan ekiplere maskesiz olarak yakalanan bir sürücü, “İşim acildi, kusura bakmayın” diyerek kendine takmak için eline aldığı maske kutusunu polis memuruna uzattı. Polis memurunca maskesi taktırılan sürücü uyarılarak gönderildi.

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