Koronavirüs İlaç kullanmadı Akciğerini sıvı kapladı
TÜRKİYE

​İlaç kullanmadı: Akciğerini sıvı kapladı, Korona ilaçları zararlı mı?

İlaç kullanmadı: Akciğerini sıvı kapladı

İlaç kullanan korona hastaları ile kullanmayanların akciğer tomografisi arasındaki inanılmaz fark gözler önüne serildi. 55 yaşındaki bir hastanın ilk tomografisinde akciğerlerdeki tutulmanın az olduğu gözlemlendi. Faydasına inanmadığı için ilaçları kullanmayan aynı hastanın hava yolları hava yerine sıvı ile doldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
55 yaşında ve 1 hafta ilaç kullanmayan pozitif hastanın akciğerlerindeki inanılmaz değişimi tomografi sonuçlarında ortaya çıktı.
55 yaşında ve 1 hafta ilaç kullanmayan pozitif hastanın akciğerlerindeki inanılmaz değişimi tomografi sonuçlarında ortaya çıktı.

İlaç kullanan korona hastaları ile kullanmayanların akciğer tomografi sonuçları arasındaki inanılmaz fark gözler önüne serildi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, 55 yaşında ve 1 hafta ilaç kullanmayan pozitif bir hastanın akciğerlerindeki inanılmaz değişimi tomografi sonuçlarını göstererek ortaya koydu. Hasta pozitif haldeyken ilk akciğer tomografisine bakıldı. Tomografide akciğerlerdeki tutulmanın az olduğu gözlemlendi. Akabinde aynı hastanın verilen ilaçları kullanmamış ve 1 hafta boyunca tedaviye uymamış haldeki akciğer tomografisine bakıldı. Sonuç ise ilaç kullanımının önemini ortaya çıkardı. Hastanın akciğer tomografisinde yaygın buzlu camların ve hava yollarının hava yerine ciddi şekilde sıvı ile dolduğu gözlemlendi.

Hastalığın başlangıcı

İlaç kullanmayınca

YOĞUN BAKIMA ALINDI

  • Akciğer tomografisinde oluşan değişim ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Şevket Özkaya, “Hasta kendini evde karantinaya aldı fakat sonradan öğrendik ki tereddüt ettiği için ilaçlarını kullanmayarak kendini evde tedavisiz bırakmış. Bu durumda hastada solunum yetmezliği olduğu için yoğun bakıma almak zorunda kaldık” dedi.

Özkaya, “Vatandaşların sağlık bakanlığımızın önerdiği bütün hastalara ücretsiz dağıtılan ilaçları kullanmakta tereddüt ettikleri için inanılmaz derecede akciğerlerinde harabiyet ve solunum yetmezliği ile karşı karşıya kaldıklarını görüyoruz. Çünkü virüs enfekte ettikten bir süre sonra akciğerlerde yaygın buzlu camlara ve konsolidasyona neden oluyor. Eğer zamanında tedaviye başlanmazsa, bu durum solunum yetmezliğine kadar gidip maalesef hastanın kaybına yol açıyor.” uyarısında bulundu.

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