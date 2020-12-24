Gündem Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden gençler 3 farklı bahane üretince cezadan kurtulamadı
DÜZCE TÜRKİYE

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden gençler 3 farklı bahane üretince cezadan kurtulamadı

Düzce’de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde dışarıya çıkan 3 genç, içinde bulundukları otomobili durduran polise, “Hastaneden geliyoruz”, “Tekstil işi yapıyorum muafım” ve “Tesisatçıyım, tamir için gidiyorum” diyerek ceza yememek için farklı bahaneler söyledi. En son “Evimiz şurada, hemen gidecektik. Yavaş yavaş gidiyoruz” diyen gençlere, polis “Şimdi yavaş yavaş ceza yiyeceksiniz” cevabını vererek para cezası kesti.

Haber Merkezi İHA
3 gence, 3 bin 150’şer lira cezai işlem uygulandı.
3 gence, 3 bin 150’şer lira cezai işlem uygulandı.

Düzce’de D-655 karayolu Yığılca ışıklı kavşakta, içinde 3 gencin bulunduğu otomobil, denetim yapan ekipler tarafından durduruldu. Aracı kullanan gencin elindeki alçıyı gören İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aytaç Tefek, "Sen bu halinle araba mı kullanıyorsun?" diye sordu. Hastaneden geldiklerini ve başka götürecek kimsenin olmadığını ifade eden sürücüye Tefek, "Taksi çağıracaksın veya ambulans çağıracaksın" cevabını verdi.

Gençlerden birisi, daha sonra tekstil işi yaptıklarını belirterek, sokağa çıkma izinlerinin bulunduğunu iddia etti. Tesisat işi yaptığını söyleyen diğer genç de, tamir için bir eve gittiğini ve evine gitmek için yolda olduğunu ifade etti. Daha sonra arkadaşının kolunun kırıldığını söyleyen genç, tedavi için hastaneye gittiklerini ileri sürdü.

"Şimdi yavaş yavaş ceza yiyeceksin"

Bahanelerine devam eden gençler, "Evimiz şurada, hemen gidecektik. Yavaş yavaş gidiyoruz ağabey" dedi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aytaç Tefek, "Böyle bir şey olabilir mi. Hem rahatsızsın hem de bu şekilde araç kullanıyorsun. Şimdi yavaş yavaş ceza yiyeceksin" cevabını verdi.

3 bin 150’şer lira ceza kesildi

Sokağa çıkma kısıtlamasında sokağa çıkan ve izin belgeleri bulunmayan 3 gence, 3 bin 150’şer lira cezai işlem uygulandı.

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