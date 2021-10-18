Gündem Denetimden kaçıp trafik polisini ölüme sürüklemişti Eski CHP Gençlik Kolları Başkanı Bülent Sadıkoğlu gözaltında
POLİTİKA

Denetimden kaçıp trafik polisini ölüme sürüklemişti: Eski CHP Gençlik Kolları Başkanı Bülent Sadıkoğlu gözaltında

Kocaeli'de kendisini durduran polisi aracı ile sürükleyerek kaçan eski CHP Gençlik Kolları Başkanı Bülent Sadıkoğlu ile ilgili karar verildi. Firari olarak aranan Sadıkoğlu'nun gözaltına alındığı öğrenildi.

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Haber Merkezi İHA
Denetimden kaçıp trafik polisini ölüme sürüklemişti: Eski CHP Gençlik Kolları Başkanı Bülent Sadıkoğlu gözaltında
Trafik polisinin yaralandığı anlar güvenlik kameralarına yansımıştı.

Kocaeli’de trafik polislerinin durdurduğu ve yakalama hacizli olan otomobil, polis memurunu 30 metre sürükleyerek kaçmıştı. İçerisinde TBMM araç giriş kartı bulunan 06 CHP 50 plakalı otomobilin, CHP’de bir dönem ilçe gençlik kolları başkan yardımcılığı ve il gençlik kolları başkan vekilliği yapan Bülent Sadıkoğlu’na ait olduğu ortaya çıkmıştı.

Partiden ihraç edilecek

Polis memurunu yaralama suçundan firari olarak aranan ve halen partisinin üyesi olan Sadıkoğlu’nun partisinden ihraç edilmesi için süreç başlatılmıştı.

  • Olayın ardından firari olarak aranan Sadıkoğlu, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kontrol noktasından kaçmak isteyen sürücü trafik polisini sürükleyerek yaraladı
OYNAT 00:40
Kontrol noktasından kaçmak isteyen sürücü trafik polisini sürükleyerek yaraladı
Kocaeli İzmit'te trafik kontrolünden kaçmaya çalışan 06 CHP 50 plakalı otomobili durdurmak isteyen trafik polisi, araçla birlikte sürüklenerek düşmesi sonucu yaralandı. Olay anı ise kent güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Ömer Türkçakal bulvarında ehliyet ve ruhsat kontrolü yapmak isteyen trafik polislerinin belgelerini istediği sürücü aniden gaza basarak kontrol noktasından kaçmaya başladı. Otomobili durdurmak için aracın kapısına tutunan trafik polisi ise bir süre araçla birlikte sürüklendikten sonra yere düşerek yaralandı.

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