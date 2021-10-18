Denetimden kaçıp trafik polisini ölüme sürüklemişti: Eski CHP Gençlik Kolları Başkanı Bülent Sadıkoğlu gözaltında

Kocaeli’de trafik polislerinin durdurduğu ve yakalama hacizli olan otomobil, polis memurunu 30 metre sürükleyerek kaçmıştı. İçerisinde TBMM araç giriş kartı bulunan 06 CHP 50 plakalı otomobilin, CHP’de bir dönem ilçe gençlik kolları başkan yardımcılığı ve il gençlik kolları başkan vekilliği yapan Bülent Sadıkoğlu’na ait olduğu ortaya çıkmıştı.
Partiden ihraç edilecek
Polis memurunu yaralama suçundan firari olarak aranan ve halen partisinin üyesi olan Sadıkoğlu’nun partisinden ihraç edilmesi için süreç başlatılmıştı.
Olayın ardından firari olarak aranan Sadıkoğlu, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.