Denetimlerde taviz yok: İki yolcu fazla alan minibüs şoförüne ceza

İçişleri Bakanlığı, dün 81 il valiliğine koronavirüsle mücadelede yeni süreci anlatan genelge gönderdi. Genelgede kontrollü normalleşme döneminde dinamik denetim modeline geçileceği belirtildi.
Genelge sonrası sıkı denetim bugün başladı.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, Maltepe D-100 karayolu Kadıköy istikametinde toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı.
Denetimde toplu taşıma araçlarında koronavirüs tedbirlerine uyup uymadığını ve araçlarda fazla yolcu olup olmadığına bakıldı.
Durdurulan bir minibüste izin verilenden 2 fazla yolcu olduğunu tespit eden polisler minibüs sürücüsüne 3 bin 500 lira ceza kesti.
Trafik ekiplerin denetimleri gün içerisinde devam ettiği öğrenildi.