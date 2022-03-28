​Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nde ‘Geleceğin Yıldızları’na ilk ders Selçuk Bayraktar’dan

Deneyap Teknoloji Atölyeleri’ne katılan öğrenciler, 2022 yılının ilk dersini Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile yaptı. Öğrencilere dünyanın en iyisini yapmaya talip olduklarını belirten Bayraktar, “Ne yaparsak millî ve özgün yapmalıyız. Yirmi yıllık mücadelenin genetik kodu budur” şeklinde konuştu. Hafta sonu Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen programa, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurulu Başkanı (TÜBİTAK) Prof. Dr. Hasan Mandal, T3 Vakfı kurucularından ve Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, T3 Vakfı Müdürü ve TEKNOFEST Genel sekreteri Ömer Kökçam, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Deneyap’ın teorik ve pratik sınavlarında başarılı olan öğrenciler ile aileleri katıldı.

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‘GENÇLER ARKANIZDAYIZ’

T3 Vakfı Genel Müdürü Ömer Kökçam’ın sunumu ile başlayan etkinliğe yoğun katılım vardı, 3 bin 700 kişinin katıldığı etkinlikte salona sığmayan öğrencilerin bir kısmı sahneye oturtuldu. Yapılan tanıtımın ardından konuşan Kökçam, Deneyap hakkında bilgi vererek, sıkça sorulan soruları cevapladı. Video gösterisi ve çekilişin ardından konuşan T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, “Tek bir amacımız var, bu ülkenin güçlü geleceğinin teminatı olan gençlerimiz hayal etsin, geliştirsin, üretsin ve bizler de sonuna kadar arkalarında olalım” dedi. Bayraktar’ın ardından TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır da kısa birer konuşma yaptı.

OYNAT 00:53 Selçuk Bayraktar 'Deneyap Sınavı'na katıldı: Tüm çabamız gençlerimizin önündeki engelleri kaldırmak Türkiye'de gençlerin, özellikle teknoloji alanında gelişimlerine katkı sağlayan Deneyap Türkiye projesi hayata geçirildi. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sınava katılan öğrenciler ve aileleriyle bir araya geldi. Sınava girecek olan öğrencilere başarılar dileyen Bayraktar, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'En önemli değer insan... Hedefimiz medeniyetimizin değerleriyle kuşanmış ve insanlığa faydalı olacak gençleri yetiştirmek. Tüm çabamız ise bu gençlerimizin önündeki engelleri kaldırmak...' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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MİLLİ, ÖZGÜN VE AHLAKİ

Deneyap’ın ilk dersi iki eski öğrencinin sahneye çıkıp ‘zil’ çalmasıyla başladı. 7 ilde çevrimiçi izlenen ilk dersi T3 Vakfı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar verdi. “Sevgili yol ve dava arkadaşlarım” diyerek sözlerine başlayan Selçuk Bayraktar, 20 yıla yakındır yürütülen Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunun en önemli kısımlarını anlatacağını dile getirdi. Her zaman dünyanın en iyisini yapmaya talip olduklarını belirten Bayraktar, “Ne yaparsak millî ve özgün, etik ve ahlâkî yapmalıyız. 20 yıllık mücadelenin genetik kodu budur” şeklinde konuştu.

KIZILELMA 2023’TE UÇACAK

Annesinin hala kendileriyle birlikte çalıştığını açıklayan Bayraktar, babasının da ölene kadar onlarla çalışmayı bırakmadığını söyledi. Bayraktar, dünyada ilk üçe girmeyi başardıklarını vurgulayarak, gelecek projeleri Bayraktar TB3, Kızılelma ve Uçan Araba Cezeri hakkında bilgiler verdi. Cezeri’nin ilk uçuş testini 2020’de yaptıklarını hatırlatan Bayraktar, Kızılelma’nın ilk uçuşunu ise 2023’te yapacağını söyledi.

Bayraktar sözlerini, “Yılmadan, bıkmadan, umutsuzluğa kapılmadan çalışmaya devam” diyerek bitirdi.

İlk dersin ardından Anadolu’daki Deneyap atölyeleriyle çevrimiçi bağlantı kuruldu. Çekilişler ve fotoğraf çekimiyle son bulan programa katılan öğrencilere çıkışta birer hediye paketi verildi.

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GELECEK DENEYAP’TA

Cumhurbaşkanlığı’nın 100 Günlük Eylem Planı çerçevesinde, Türkiye’nin yerli teknoloji gelişiminin Edirne’den Hakkari’ye her ilde fırsat eşitliği sağlayarak uygulamaya geçebilmesini amaçlayan bu projeyle geleceğin bilim insanlarını, araştırmacılarını, girişimcilerini keşfetmek ve geliştirmek amaçlanıyor. Proje; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olmak üzere 4 kurumun iş birliğiyle yürütülüyor. Atölyelerde, Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı kapsamında öğrencilere Tasarım ve Üretim, Robotik Kodlama, Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti, Yapay Zeka, Siber Güvenlik, Yazılım Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Havacılık ve Uzay Teknolojileri, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji, İleri Robotik ve Mobil Uygulama gibi teknoloji alanlarında eğitimler veriliyor.