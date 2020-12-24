Deniz Naki’nin uyuşturucu satıcılığından tutuklanmasının ardından CHP destek mesajını apar topar kaldırdı

Devlet Bahçeli: Teröristleri kucaklayıp Meclis'e gelen bölücülere tahammül edemiyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin il başkanları toplantısında konuştu. HDP'nin kapatılması ve AİHM'in Selahattin Demirtaş'la ilgili verdiği karara ilişkin konuşan Bahçeli, 'HDP açılmamak üzere kapatılsın dedik, bu kararımızın arkasındayız. Hazine yardımlarının terör örgütüne gitmesini istemiyoruz. TBMM'de PKK'lı istemiyoruz. Teröristleri kucaklayıp Meclis'e gelen bölücülere tahammül edemiyoruz. Biz Demirtaş'a bakınca terörist görüyoruz. Bebek katilinin heykelini dikmek isteyen cani görüyoruz.' ifadelerini kullandı.



AİHM'in Demirtaş kararına dair, MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'Tanımıyoruz, takmıyoruz, milli vicdanda hükümsüz olduğunu da buradan haykırıyoruz.' diye konuştu.

