Gündem Deniz Nakinin uyuşturucu satıcılığından tutuklanmasının ardından CHP destek mesajını apar topar kaldırdı
POLİTİKA

Deniz Naki’nin uyuşturucu satıcılığından tutuklanmasının ardından CHP destek mesajını apar topar kaldırdı

Terör örgütü PKK propagandası yapan futbolcu Deniz Naki’nin, Almanya'da şantaj, haraç ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlamalarla tutuklandığı ortaya çıkmıştı. Bu gelişmenin ardından, CHP İstanbul Gençlik Kolları, daha önce Naki için attığı destek mesajını, sosyal medya hesabından kaldırdı.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Deniz Naki
Deniz Naki

Bir dönem Amed Sportif Faaliyetler'de forma giyen Deniz Naki'nin, Almanya'da şantaj, haraç ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlamalardan tutuklu bulunduğu ortaya çıktı.

Alman Welt gazetesinde yer alan haberde, Deniz Naki'nin çıkar amaçlı suç örgütü kurarak yönettiği ve bu nedenle gözaltında tutulduğu yazıldı.

Alman savcı: PKK'ya sempatilerinin bulunduğu yönünde bulgular var

Aachen Savcılığı Sözcüsü Jan Balthasar, isim vermeden iki kişinin suç örgütü kurmaktan gözaltına alındığını doğrulayarak, söz konusu kişilerin terör örgütü PKK'ya sempatilerinin bulunduğu yönünde bulgular olduğunu vurguladı.

Bu gelişmenin ardından, daha önce “İnadına Barış. Deniz Naki yalnız değildir” mesajını paylaşan CHP İstanbul Gençlik Kolları, Naki’ye destek verdiği paylaşımını sosyal medya hesabından kaldırdı.

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