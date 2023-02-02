Denizi kirletenlere en yüksek ceza bizde

Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Türkiye’nin gemilerden kaynaklı deniz kirliliği cezalarında dünyada bir numara olduğunu söyledi. Çevreye ilişkin düzenlemeler içeren torba kanun teklifi, TBMM Çevre Komisyonu’nda benimsendi. Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, komisyon üyelerinin sorularını yanıtladı. Türkiye’deki cezaların çok ağır olduğunu kaydeden Birpınar, şunları kaydetti: Fransa’da evsel atık dökerse bir gemi 200 bin avro ceza ödüyor yani 4 milyon TL. Bizim Marmara’da şu anda bu işi yaparsa 12 milyon TL ödüyor. Eğer bu kanun teklifini biz buradan geçirmezsek ödeyeceği sayı Marmara’da 52 milyon lira. Biz gemilerden kaynaklı deniz kirliliği cezalarında dünyada bir numarayız. Bizden daha büyük bir ceza veren devlet yok. 2022 yılında Cumhuriyet tarihinin en büyük çevre denetimini yaptık. 5 bin 705 işletmeye 505 milyon lira ceza yazdık.