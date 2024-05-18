"Şu anda koylarımızda binlerce yat var. Bunlar bulabildikleri yerlerde yatlarını ağaçlara bağlıyorlar. Şimdi 'Mapa-Şamandıra' denilen bir sistem getiriyoruz. Antalya'dan başlayarak İzmir'e kadar uzanacak bir bölümde başlayacağız. Pilot bölge olarak Göcek'i seçtik. Ayrıca bir kirlilik de oluşuyor. Bunların kirlilikleri denizin açıklarına gidiyor. Bunları da tespit edeceğiz. 'Mapa-Şamandıra'ya bağlayanlar bizim sisteme düşecek. Takip edeceğiz. Bunu da 15-20 güne açıklayacağız. Böylece hem bu yatları kayıt altına alacak hem de de işgalleri engelleyeceğiz."