Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, katıldığı CNN Türk canlı yayınında soruları yanıtladı.
"Denizler Halkındır" sloganıyla bu yaz itibarıyla yeni bir proje hayata geçirileceğini açıklayan Özhaseki, Hatay'dan başlayarak Artvin'e kadar uzanacak sahil şeridinde bir tarama yaptıklarını söyledi.
"Yatını 'Mapa-Şamandıra'ya bağlayanlar sistemimize düşecek"
Bakan Özhaseki, yatların ağaçlara, kayalara bağlanması sonucu ortaya çıkan çevresel soruna da bir proje geliştirerek çözüm getireceklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
Portekiz'in Braga kentinde katıldığı toplantıya ilişkin de konuşan Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'nin ödüllendirildiğini kaydetti.
Geri dönüşümde depozito dönemi
Deprem bölgesi ve İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmaları
İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarını da değerlendiren Özhaseki, vatandaşın kooperatif gibi yöntemlerle kentsel dönüşüm yapabilmesinin yolunu açacak yeni bir çalışma üzerinde çalıştıklarını bildirdi.
Belediyelere kentsel dönüşüm çağrısını yineleyen Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Kentsel dönüşümün başarılı olması için üç ayak var. Bakanlık, belediyeler ve vatandaş. Hangi mahallenin ne sorunu varsa en iyi belediyeler bilir. Ancak belediyelerle birlikte hareket ederek başarılı oluruz. Hangi partili olursa olsun, gelsinler sonuna kadar kapımız açık. Ama ne yazık ki bazıları sadece algı siyasetiyle uğraşıyor, kentsel dönüşüm alanına bakmıyorlar bile."