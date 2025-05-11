Denizli 'Orman Benim' diyerek yeşil örtüsüne sahip çıktı

Denizli'de orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak ve doğayı koruma bilincini artırmak amacıyla, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın öncülüğünde 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan "Orman Benim" kampanyası, Denizli'de de büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Etkinliğe Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle, il protokolü, Orman Bölge Müdürlüğü personeli, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Vali Coşkun'un öğrencilerle birlikte çöp toplaması, etkinliğe damga vurarak çevreye duyarlılık mesajı verdi.

"Çöp atan değil, toplayan benim" sloganının ön planda olduğu etkinlik Servergazi mevkiindeki ormanlık alanda gerçekleşti. Etkinlik kapsamında Orman yangını riskini artıran yanıcı materyalleri ve atıklar temizlendi. Toplumun her kesiminden bireylerin doğaya sahip çıkması ise takdir topladı.

Etkinlik sonunda açıklamalarda bulunan Vali Coşkun, "Ormanlarımız sadece bugünün değil, yarınlarımızın da mirasıdır. Bugün çocuklarımızla birlikte çöp toplayarak hem çevreye katkı sağladık hem de onlara örnek olduk. Hep birlikte ormanlarımıza sahip çıkacağız" dedi.







