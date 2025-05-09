81 ilde dev proje: Herkes ‘Orman Benim' kampanyası için seferber oldu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "23 Temmuz geçen yıl son 145 yılın en sıcak günü oldu. Meteorolojik veriler bu yılın da çok yüksek riskte olduğunu bize gösteriyor. Eğer hava sıcaklığı çok fazlaysa, nem oranı düşükse bir de rüzgar varsa orada yapılmaması gereken tek şey ateş yakmak. Çünkü yangın, çıkmak için neredeyse bir sebep arıyor" dedi.

"Çünkü yangın çıkmak için neredeyse bir sebep arıyor"

Burada konuşan Bakan İbrahim Yumaklı, "Bu güzel ülkenin güzel insanları kendileri için son derece önemli olarak gördükleri yeşil vatan için bugün sahaya çıktılar. Türkiye'nin dört bir tarafında ‘orman benim' dediler. Ben katılan herkese 7'den 70'e teşekkür ediyorum. Orman Genel Müdürlüğümüz ormanları korumak, orman varlığımızı arttırmak için görevi icabı her şeyi yapıyor. Bunun en somut örneği de son 22 yılda bu güzel ülkemizin topraklarına ekmiş olduğumuz 7,5 milyar tohum ve fidandır. Ormanlarımız bir taraftan çoğalırken diğer taraftan da iklim değişikliği kaynaklı tehditlere her yıl çok daha fazla maruz kalıyor. Bu tehditlerin en önemlisi orman yangını, geçtiğimiz yıl İzmir de diğer illerde olduğu gibi bunu yaşadı. Dünyada son 10 yılda yanan orman alanı bir önceki 10 yılda yanan orman alanının 2 katı. İklim değişikliği sıcaklık artışını da yanında getirmiş durumda. Dolayısıyla dünyadaki son 9 yıl 1880 yılından bu yana en sıcak 9 yıl oldu. 2024 yılı son 145 yılın en sıcak yılı oldu. 23 Temmuz geçen yıl son 145 yılın en sıcak günü oldu. Meteorolojik veriler bu yılın da çok yüksek riskte olduğunu bize gösteriyor. Eğer hava sıcaklığı çok fazlaysa, nem oranı düşükse bir de rüzgar varsa orada yapılmaması gereken tek şey ateş yakmak. Çünkü yangın çıkmak için neredeyse bir sebep arıyor" dedi.

"Orman yangınlarının yüzde 84'ü önlenebilir"

Bakan Yumaklı, orman yangınlarının yüzde 84'ünün önlenebilir olduğuna vurgu yaptı. Yumaklı, "Çünkü insan kaynaklı. Çok küçük bir hassasiyetle ve dikkatle büyük yangınların önünü almak mümkün. Dolayısıyla orman yangınlarıyla mücadelede en etkin mücadele yöntemi orman yangınının hiç çıkmamasını sağlamak. Dolayısıyla biz de arkadaşlarımıza bunu bir hedef olarak verdik. 2024 yılının son baharından itibaren köy köy dolaştı arkadaşlarımız ve orman yangınlarıyla mücadelenin önemini anlattılar. Bu mücadelenin sadece bir grubun, bir kurumun, bir kesimin mücadelesi olmadığını bilmek gerekir. Dolayısıyla genç kardeşlerimiz, çocuklarımız ve gönüllülerimizle birlikte bu mücadeleyi el ele, omuz omuza yürütmemiz gerekiyor. Aynı zamanda bizlere destek olan bakanlıklarımız var. İçişleri Bakanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımız, AFAD ve diğer kurumlar, valiliklerimiz son derece önemli. Dolayısıyla bu kurumlara da mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bir teşekkür arzımı da Cumhurbaşkanımıza yapmak istiyorum. Çünkü Cumhurbaşkanımız bu mücadelede bizleri hem cesaretlendiren hem de destekleyen çok önemli katkılarda bulunması itibariyle bizlerin bu mücadelede en büyük yardımcısı" diye konuştu. Bakan Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"21 Mart Dünya Ormancılık Günü, 11 Kasım dünyada başka hiç kimsede olmayan milli ağaçlandırma günü. Biz millet olarak yeşil vatana son derece önem veren, onu dahilleştiren bir milletiz. Dolayısıyla elimizdeki bu varlığın önemini mutlaka bir diğerimize aktararak hem kaynak kaybı hem de gönüllerimizi yakan orman yangınlarından mutlaka kurtulmamız gerekiyor. Bunu hatırlatmak için geçtiğimiz yıl başlattık, bu yıl ‘orman benim' kampanyasının bütün vatandaşlarımıza mal olması için çalışıyoruz. Burada gördüğümüz ilgiyi, muhabbeti de memnuniyetle müşahede ediyoruz. Gençlerimizin ve çocuklarımızın sahiplenmesi önemli. Bunu bir kez daha ifade edelim. Çünkü bu aynı zamanda geleceğe de sahip çıkmaktır. burada hep birlikte bunun da sözünü vermiş oluyoruz."

"İhtiyacımızdan daha fazla bir imkana sahibiz"

İzmir'in orman varlığı açısından zengin olan illerden biri olduğunu ifade eden İzmir Valisi Süleyman Elban, "İl sınırlarımızın yüzde 42'sinde orman varlığına sahibiz ve bu ormanlık alanlarımızın neredeyse tamamına yakını da nitelikli ormanlardan oluşmakta. Küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle birlikte nüfus artışı, yeni yerleşim alanlarının genişlemesiyle birlikte maalesef ormanlarımız yangınla ilgili ciddi tehdit altında. Dolayısıyla orman benim kampanyası hem orman varlığımızın korunması, arttırılması hem de atıklar ve zeminde oluşan örtülerle yangın riskinin azaltılması anlamında ülkemiz genelinde başlatılan bu önemli kampanya inşallah sezonu da artık gelmek üzere olan sıcak yaz dönemi ve yangın sezonunda ormanlarımızda oluşacak tehlike riskinin en aza indirilmesi, hatta hiç olmamasıyla ilgili inşallah bize de imkan ve fırsat tanır. Orman yangınlarıyla ilgili mücadelede en önemli şey orman yangınının çıkmaması. Çıktıktan sonra artık işin ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Tüm temennimiz ilimiz genelinde ve ülkemizde orman yangınının olmaması ama olduğu zaman hızla müdahale edeceğimiz araç gereç ve personel açısından ihtiyacımızdan daha fazla bir imkana sahibiz" dedi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ise, "Geçtiğimiz yıl bakanımızın başkanlığında ülkemizin 81 ilinde eş zamanlı olarak gerçekleştirdiğimiz ‘orman benim' diyerek ormanlarımıza sahip çıktığımız etkinliğimizin bu yıl ikincisini ve bugün tüm illerimizde milyonlarca vatandaşla beraber gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz yıl 18 Temmuz'da buraya yaklaşık bir kilometre ileride ormanlık alanda bir çıkan yangında yaklaşık 300 hektar ormanımız zarar gördü. Yaklaşık 50-60 yaşında olan ormanlarımızın ihmal ve dikkatsizlikle yok olmaması için kül olmaması için hep birlikte gayret ediyoruz. Bugün düzenleyeceğimiz bu etkinlik onun en önemli ayaklarından bir tanesi. Ormanlarımız yanmadan, sahip çıkmak için bu etkinliği düzenliyoruz" ifadelerini kullandı.

‘Orman Benim Kampanyası Programı'na Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanı sıra Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, İzmir Valisi Süleyman Elban, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik kapsamında, Bakan Yumaklı ile birlikte başta öğrenciler olmak üzere tüm katılımcılar orman içi ve kenarlarında temizlik yaptı.







