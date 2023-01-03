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DENİZLİ

Denizli'de jandarmadan kaçak kazı şebekesine suçüstü

Denizli’nin Çal ilçesinde jandarma ekipleri, dağda kaçak kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerle beraber kaçak kazıda kullanılan malzemelerde muhafaza altına alındı.

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Haber Merkezi İHA
Denizlide jandarmadan kaçak kazı şebekesine suçüstü
Çal jandarması kaçakçılara geçit vermiyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Çal ilçesine bağlı Aşağıseyit Mahallesinde meydana geldi.

Çal İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, kaçakçılık yapan Ali Y., Muhammet B. ve Hüseyin K.’yi teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından 3 şüpheli, dağda kaçak kazı yaptığı sırada jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Jandarmayı karşılarında görünce ne yapacağını bilemeyen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Şüphelilerle beraber kaçak kazıda kullanılan malzemelerde muhafaza altına alındı.

Kaçakçılara geçit vermeyen Çal jandarması, böylelikle bir suçun daha önüne geçmiş oldu.

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