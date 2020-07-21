Denizli'deki uyuşturucu operasyonu: 11 kişi tutuklandı

Spor

Hüseyin Çimşir'den açıklama: "Elimizden geleni yapmaya çalıştık"

Trabzonspor ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Hüseyin Çimşir camiaya veda etti. Çimşir "Üstlendiğimiz bu kutsal görevde elimizden geleni yapmaya çalıştık, takdir taraftarımızın ve büyük camiamızındır. Trabzonspor'umuzun Türkiye Kupası'nı kazanacağına ve Şampiyonlar Ligi'ne giderek ülkemizi başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.