|
Reklam
Reklam
Gündem

Deprem bölgelerinden İstanbul'a getirilen bin 165 yaralının tedavisi sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 15 bin 667 hastadan 14 bin 502'si taburcu edilirken, bin 165'inin tedavisi devam ediyor.

13:59 . 1/03/2023 Çarşamba
AA
Deprem bölgelerinden İstanbul'a 15 bin 667 hasta getirildi.

Deprem bölgelerinden İstanbul'a 15 bin 667 hasta getirildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde yaralanan afetzedeler, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getirildi.

Ambulanslarla havalimanlarından alınan yaralılar, kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerine sevk edilerek tedavi altına alındı.


Bugüne kadar kente getirilen 15 bin 667 hastadan 14 bin 502'si taburcu edilirken, bin 165 depremzedenin tedavisi sürüyor.



#İstanbul
#Deprem
#Kahramanmaraş
1 saat önce
default-profile-img
Deprem bölgelerinden İstanbul'a getirilen bin 165 yaralının tedavisi sürüyor
İngiltere'de gıda güvensizliği: Bir yılda ikiye katlandı
Bakan Koca: Vatandaşlarımızın tozdan korunması için maske dağıtımına devam ediyoruz
Dışişlerinden Irak'a Türkmence kısıtlaması uyarısı: Süratle gözden geçirin
EGM: Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan bin 56 kullanıcı tespit edildi
Emlakçılarda fahiş kira denetimi: Eski ile yeni fiyatlar karşılaştırılıyor
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.