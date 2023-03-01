Deprem bölgelerinden İstanbul'a getirilen bin 165 yaralının tedavisi sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde yaralanan afetzedeler, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getirildi.

Bugüne kadar kente getirilen 15 bin 667 hastadan 14 bin 502'si taburcu edilirken, bin 165 depremzedenin tedavisi sürüyor.