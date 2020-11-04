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İZMİR

Deprem bölgesinde 5 gün yağış beklenmiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir için son hava durumu tahminlerini açıkladı. Depremden etkilenen İzmir'de önümüzdeki 5 gün yağış beklenmiyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahminde, 9 Kasım Pazartesi gününe kadar deprem bölgesinde yağış beklenmediği belirtildi.

İzmir'de yarın ve cuma günü havanın parçalı bulutlu olacağı, rüzgarın kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği, en düşük sıcaklığın 12, en yüksek sıcaklığın ise 22 derece civarında olacağı bildirildi.

Aynı bölgede, 7 Kasım Cumartesi gününden itibaren havanın az bulutlu, en düşük sıcaklığın 10, en yüksek sıcaklığın ise 22 derece olmasının beklendiği kaydedildi. Rüzgarın ise cumartesi günü hafif ve orta kuvvette, pazar ve pazartesi günleri ise hafif kuvvette eseceği belirtildi.

5 günlük İzmir hava durumu

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